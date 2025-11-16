La Rioja elegirá el día 24 su Mejor Tarta de Queso en el II Concurso organizado por Acyre

Acyre La Rioja convoca el II Concurso de la Mejor Tarta de Queso de La Rioja - ACYRE

La Asociación de Cocineros y Reposteros de La Rioja (Acyre La Rioja) presenta la segunda edición del Concurso de la Mejor Tarta de Queso de La Rioja, una cita que busca poner en valor el queso como producto emblemático de la región y reconocer el talento tanto de los profesionales de la hostelería como de los aficionados a la repostería.

El evento se celebrará el lunes 24 de noviembre de 2025 en el Mercado de la Plaza de Abastos de Logroño, con una programación que combinará competición, formación y degustaciones abiertas al público.

El concurso se dividirá en dos sesiones.

Por la mañana, de 11 a 13,30 horas, tendrá lugar el Concurso Profesional, dirigido a cocineros y reposteros en activo.

Durante la deliberación del jurado, se ofrecerá una charla formativa impartida por una destacada quesería riojana, dirigida al sector hostelero.

En la última hora, el público podrá asistir a la entrega de premios y degustación de las tartas participantes.

Por la tarde, de 17 a 20 horas, se celebrará el Concurso Popular, abierto a amantes de la repostería no profesionales, con una cata guiada de quesos riojanos durante la deliberación y posterior degustación de las elaboraciones finalistas.

Las tartas participantes se valorarán en dos categorías: Clásica y Original/Creativa.

Los profesionales optarán a premios valorados en 200 euros por categoría (pendiente confirmación de patrocinadores), mientras que en la modalidad popular se entregarán lotes de productos gastronómicos valorados en 100 euros.

El jurado estará formado por chefs, pasteleros y prescriptores gastronómicos de reconocido prestigio, que realizarán una cata a ciegas para determinar las mejores elaboraciones.