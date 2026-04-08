La Rioja financia las obras de reurbanización de dos calles en Arenzana de Arriba en su compromiso con el medio rural

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha visitado hoy, día 8, la localidad de Arenzana de Arriba - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha visitado hoy, día 8, la localidad de Arenzana de Arriba, tras la finalización de las obras de reurbanización de las calles El Puente y Real, que han sido financiadas íntegramente por el Gobierno de La Rioja.

Esta actuación ha supuesto una inversión total de 43.672,39 euros, cuantía que el Ayuntamiento ha sufragado a través del Plan de Obras y Servicios Locales y de la línea de ayudas a pequeños municipios, entidades locales menores y núcleos de población separados del principal, ambos programas gestionados por la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación.

Durante la visita, en la que también ha participado el alcalde de Arenzana de Arriba, Jesús Armiñanzas, el consejero ha resaltado el magnífico resultado de esta actuación "que ha supuesto una mejora significativa del funcionamiento de los servicios públicos, y de la comodidad y la calidad de vida de los vecinos de este municipio, así como un impulso a la gestión eficiente de los recursos hídricos".

Se trata de una inversión "que refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con el apoyo a todos los ayuntamientos de nuestra región, sin importar su tamaño, y su apuesta por la cohesión territorial y por el futuro del medio rural", ha añadido Osés.

OBRAS

Las obras han comprendido la renovación integral del pavimento y la sustitución de las infraestructuras obsoletas de saneamiento y agua potable. La reurbanización ha supuesto una renovación estética y funcional completa de ambas calles, pasando de un pavimento que estaba degradado y con grietas, a una superficie moderna y uniforme. Así, se ha extendido una solera de hormigón de 20 centímetros de espesor en una superficie de 161 m2 en la calle El Puente y de 190 m2 en la calle Real.

Además, se ha ejecutado un caz central de hormigón prefabricado que facilita el drenaje del agua de lluvia y que divide la calle de forma simétrica. Por otro lado, para mejorar la estética del entorno y delimitar visualmente el espacio, se han dispuesto bandas decorativas de adoquín prefabricado de hormigón de color rojo.

El diseño elegido, especialmente el uso del adoquín rojo, se ha proyectado para que sea similar al pavimento ya existente en la calle Cuesta, logrando así una coherencia visual con otras zonas renovadas de la localidad. El aspecto visual también se ha visto mejorado por la sustitución de las tapas de arquetas y rejillas de sumideros antiguas por nuevos elementos de fundición enrasados correctamente con el nuevo pavimento.

La mejora de las redes de saneamiento ha supuesto la instalación de un nuevo colector de aguas, acometidas domiciliarias, pozos de registros y sumideros de recogida de agua. Por su parte, la red de abastecimiento de agua potable cuenta con una nueva canalización de polietileno de alta densidad, válvulas de control, acometidas domiciliarias y bocas de riego tipo Madrid.

De este modo, se ha contribuido a garantizar la fiabilidad en el suministro de agua a los vecinos, reduciendo el riesgo de roturas en las conducciones y fugas, y a avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos hídricos en la localidad.