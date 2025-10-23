La Rioja liderará entre el 27 y el 30 de octubre una misión institucional a Corea del Sur

Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, presenta la misión institucional que va a liderar el Gobierno de La Rioja en Corea del Sur - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, encabezada por la consejera Belinda León y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, liderará entre este próximo lunes, 27 de octubre, y el viernes, día 30, una misión institucional a Corea del Sur, respaldando al clúster Food+i y a otras ocho empresas y entidades riojanas del sector agroalimentario.

El Gobierno de La Rioja, en el marco del Plan de internacionalización 2024-2025 y del convenio de colaboración que la Consejería tiene suscrito con el clúster Food+i, apuesta por la diversificación de mercados, consolidando la presencia de La Rioja en nuevos mercados internacionales; la identificación de tecnologías de vanguardia; la anticipación de tendencias de consumo globales; el establecimiento de alianzas con socios tecnológicos y comerciales de primer nivel; y el conocimiento de sus ecosistemas de innovación y emprendimiento tecnológico.

En un entorno de gran incertidumbre internacional, "impulsamos la presencia de nuestras empresas en el contexto de Asia-Pacífico". "El sector agroalimentario es clave para la economía riojana y, por tanto, este apoyo es estratégico para la región", ha destacado hoy, día 23, Belinda León, acompañada por Amadeo Lázaro, en rueda de prensa.

El Ejecutivo regional apoya así la misión de estudio y prospección impulsada por Food+i, en colaboración con el ICEX, que pretende contactar con entidades e instituciones coreanas, conocer buenas prácticas y casos de éxito, y establecer conexiones que sienten las bases de futuras colaboraciones y acuerdos, tanto empresariales como institucionales.

En este contexto, el Gobierno de La Rioja promueve otro de los proyectos estratégicos de la región, el desarrollo de un parque científico tecnológico, enmarcado en el proyecto TECHRIOJA, "un espacio para articular, integrar y potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación en el que se fomente el emprendimiento, la generación de soluciones tecnológicas, la divulgación de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas, gobierno, y sociedad en general, con el fin de impulsar el desarrollo económico, empresarial, institucional, tecnológico y de vanguardia de la región".

Asimismo, dada la vigencia del proyecto Tech FabLab y su posible ampliación al primer semestre de 2026, se podría considerar una misión de prospección con startups y emprendedores de los ámbitos agroalimentario y TIC que prolonguen las líneas de colaboración y conocimiento abiertas en la presente misión institucional.

Corea del Sur es uno de los mercados asiáticos con mayor crecimiento y se ha posicionado como un laboratorio global de innovación y un líder tecnológico en múltiples sectores, incluido el alimentario. Para cualquier empresa o investigador que realice prospección en tecnología alimentaria foodtech, es un ecosistema de referencia y un living lab indispensable.

"Queremos conocer el funcionamiento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento tecnológico y digital, y sus principales agentes locales, ya que el ecosistema emprendedor de Corea del Sur se caracteriza por su dinamismo y enfoque en la innovación, con un fuerte apoyo gubernamental y una creciente inversión para el desarrollo de startups", ha explicado León.

Es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo como porcentaje de su PIB; dispone de una cultura alimentaria única y globalizada; es líder mundial en el desarrollo de tecnologías de procesamiento, envasado inteligente y activo, y sistemas de trazabilidad; su mercado es pionero en la adopción y desarrollo de proteínas alternativas; y posee un ecosistema sólido y dinámico de startups y corporativos, así como una infraestructura de retail y e-commerce hiperavanzada.

En términos generales, Corea del Sur importa unos 32.000 millones de euros, de los cuales 8.200 repercuten en Europa, y muestra gran interés por algunos de los productos que se hacen en La Rioja, como los que están relacionados con la producción cárnica.

Las exportaciones españolas a Corea del Sur alcanzaron en 2023 casi 1.800 millones de euros. La Rioja, desde enero hasta junio de 2025, ha exportado por un valor de 2,97 millones de euros al país asiático.

INTENSA AGENDA DE ENCUENTROS DE TRABAJO CON NUMEROSAS INSTITUCIONES

El viaje institucional del Gobierno de La Rioja, entre los días 27 y 30 de octubre, tiene prevista una visita a la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl, así como una reunión con la Global Alliance for Food, asociación internacional de clústeres alimentarios. Además, se ha programado una visita a la Agencia de Promoción de la Comida Coreana (K-Food) y una recepción en la Embajada de España en Corea del Sur.

También están contemplados encuentros con la Seoul Business Agency, entidad pública dependiente del gobierno metropolitano de Seúl que promueve la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; el Global Digital Innovation Network, una fundación sin fines de lucro establecida bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia y TIC de Corea, dedicada a la promoción y expansión internacional de empresas de tecnología; y la National IT Industry Promotion Agency (NIPA), una agencia pública coreana amparada en el Ministerio de Ciencia y TIC que impulsa el crecimiento del sector tecnológico.

AYUDAS A SIETE EMPRESAS Y DOS ENTIDADES RIOJANAS

En el marco de esta misión, el director general ha recordado que el Gobierno de La Rioja convocó subvenciones para el desarrollo de actuaciones de internacionalización llevadas a cabo por los agentes de la internacionalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa, y ha informado de que en esta iniciativa participarán siete empresas y dos entidades riojanas vinculadas a la innovación agroalimentaria: Matadero José Calatayud e Hijos, S.A., Horno Arguiñano, S.L., Lácteos Martinez, S.L., Hijo de José Martinez Somalo, S.L., L.R. 115 Almazara Rioja, S.L., Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A., La Alegría Riojana, S.A.U., Asociación Clúster Food + i y Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Laboratorio del Ebro.