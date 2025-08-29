La Rioja mantiene sus altos niveles de seguridad y continúa como la cuarta región con mejores datos

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al primer semestre del año, la tasa de criminalidad se situó en 36,9 infracciones penales por cada mil habitantes en La Rioja, por debajo de la media de España que fue de 50,3. De este modo, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el primer marzo de 2025 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

Entre enero y junio de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 5.767 infracciones penales. De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, mientras que la convencional ha descendido un -5,2 por ciento con respecto al mismo semestre del ejercicio anterior (enero-junio 2024: 4.642 infracciones penales conocidas; enero-junio de 2025: 4.402), es significativo el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +24,4 por ciento (enero-junio 2024: 1.097 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; enero-junio de 2025: 1.365).

De este modo, al igual que en el primer trimestre de este año, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en el incremento de la tasa de criminalidad en La Rioja.

En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial de enero a junio en La Rioja: 86 en el primer semestre de 2024 y 51 en este mismo periodo de este año.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas de enero a junio fue del 45,4 por ciento frente al 42,1 por ciento al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 306, lo que supone 17 puntos más que en 2024.

LOGROÑO Y CALAHORRA

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se eleva hasta el 38,6, cifra superior a la registrada al concluir 2024 (37).

A lo largo de los seis primeros meses, en Logroño se registró un 1,1 por ciento más de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (2.077 delitos en 2024 y 2.100 en 2025).

Frente a esta leve variación, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente en este mismo semestre, un 42,6 por ciento: 526 infracciones penales cometidas en/por medio ciber de enero a junio de 2024 a 750 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, pasando a 50,9 en marzo de 2025 y 48,9 al finalizar junio.

En Calahorra, si comparamos el primer semestre del presente ejercicio y el anterior, la criminalidad convencional ha bajado un 22,9 por ciento (660 al cierre de junio de 2024 frente a las 509 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 3,5 por ciento, 86 delitos cometidos en/por medio ciber de enero a junio de 2024 frente a 89 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.