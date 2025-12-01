La Rioja mantiene sus altos niveles de seguridad y continúa como la cuarta región con mejores datos

Archivo - Dos detenidos por Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al periodo entre enero y septiembre de 2025, la tasa de criminalidad se situó en 36,8 infracciones penales por cada mil habitantes en La Rioja, por debajo de la media de España que fue de 50,9. De este modo, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el 2024 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

En los nueve primeros meses de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 9.019 infracciones penales. De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, mientras que la convencional ha descendido un -6,4 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (enero-septiembre 2024: 7.315 infracciones penales conocidas; enero-septiembre de 2025: 6.844), es significativo una vez más el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +27,2 por ciento (enero-septiembre 2024: 1.710 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; enero- septiembre de 2025: 2.175).

De este modo, al igual que en el primer y segundo trimestre de este año, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma.

En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 118 de enero a septiembre de 2024 y 81 en este mismo periodo de este año.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 43,8 por ciento frente al 42,1 por ciento al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 301, lo que supone 10 puntos más que en 2024.

LOGROÑO Y CALAHORRA

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se eleva hasta el 38,7, cifra superior a la registrada al concluir 2024 (37).

A lo largo de los nueve primeros meses, en Logroño se registró un -2,2 por ciento de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (3.300 delitos en 2024 y 3.227 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente al concluir el tercer trimestre, un 38,9 por ciento: 845 infracciones penales cometidas en/por medio ciber de enero a septiembre de 2024 a 1.174 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, pasando a 50,9 en marzo de 2025, 48,9 al finalizar junio y ahora, al concluir septiembre, el 48,3.

En Calahorra, si comparamos hasta septiembre de 2025 y el anterior, la criminalidad convencional ha bajado un 18,4 por ciento (966 al cierre de septiembre de 2024 frente a las 778 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 10,9 por ciento, 137 delitos cometidos en/por medio ciber de enero a septiembre de 2024 frente a 152 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.