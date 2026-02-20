Rioja mantiene posiciones reforzando cuota, si bien acusa inestabilidad de los mercados y el descenso del consumo global - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja resiste, manteniendo la posición de liderazgo y cuota en los mercados doméstico e internacional en un entorno de inestabilidad y contracción de los mercados. De acuerdo con los datos compartidos en la sesión plenaria celebrada hoy en el Consejo Regulador, Rioja comercializó más de 312 millones de botellas (312.858.987) a cierre de año 2025, lo que equivale a un total de 229.455.954 litros.

Esto implica para la DOCa continuar acaparando la mayor cuota de mercado a nivel nacional -se sitúa en un 26,23%- manteniendo su ventaja competitiva, y liderar sobre el conjunto de las exportaciones de vino español con DO, acaparando el 39,1% de la cuota sobre el total, récord histórico para Rioja, de acuerdo con los datos de la consultora Nielsen.

Sin embargo, no ajena al devenir de los mercados y su inestabilidad, así como al descenso del consumo de vino a nivel nacional e internacional, la Denominación sufrió un descenso del 4,5% en la comercialización total de su ejercicio de 2025.

MERCADO NACIONAL: ESTABILIDAD EN UN CONTEXTO DE CONTRACCIÓN

Las cifras generales en el plano doméstico reflejan un escenario de contracción del mercado y cambios: desciende el consumo y se observa un nuevo reparto en el "mix" sobre el total de consumo de vinos con DO, con un latente trasvase hacia los vinos blancos, que ganan dos puntos de cuota en solo un año, pasando de representar un 35% a un 37% en 2025.

En este contexto, y de acuerdo con este avance de datos ofrecidos por la consultora especializada Nielsen -que mide las ventas a consumidor final en los canales de alimentación y hostelería, no las expediciones de vino de las bodegas- Rioja mejora ligeramente su cuota en blancos, hasta situarse en el 8,63%, así como en vinos rosados, creciendo cerca de un punto, acaparando el 20,19%.

En el caso de los tintos, cuyo consumo a nivel nacional ha caído un 3,5%, Rioja mantiene su cuota acaparando el 38% del total de comercialización de vino tinto de España, con amplia distancia de los competidores.

Por categorías, según los datos de expediciones de bodegas, los Gran Reserva lideran el incremento en este mercado, con un crecimiento del 16,79%.

Así, la DOCa Rioja sostiene su relevancia en los principales canales -alimentación, hostelería y comercio especializado- apoyándose en su valor de marca y diversidad de porfolio, demostrando su capacidad competitiva en un entorno exigente: en total, la DOCa comercializó 1.372.223 litros en el mercado interior, un 3% menos que en el ejercicio anterior.

MERCADO INTERNACIONAL: LIDERAZGO CUALITATIVO

En el ámbito internacional, marcado por la gran inestabilidad geopolítica y la oscilación de los mercados, las exportaciones de vino español con DO cayeron un 6,3%, según los datos facilitados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) que miden el año móvil (de DIC 2024 a NOV 2025). En este contexto, Rioja mejoró su cuota sobre el total de las exportaciones de vino español con DO, acaparando el 39,1%, marcando un récord histórico para la Denominación.

Por colores, también entre las exportaciones de vino español se observa la tendencia ligeramente al alza de los vinos blancos, mientras que las de tinto caen un 8,4%. En el caso de Rioja, la participación de la DOCa en tintos pasa del 47,09% al 48,46% y, en el caso de los vinos blancos, la cuota de Rioja muestra estabilidad (pasa del 13,74% al 13,15%).

Atendiendo al volumen absoluto de expediciones reportado por las bodegas de Rioja, por categorías destacan los vinos Gran Reserva, con un incremento del 6,89%, así como Crianza, que logró un crecimiento del 4,22% en 2025.

Por países, se observa gran disparidad: mercados como México (-1,3%), Irlanda (+0,92%) y Países Bajos (-0,3%) han mostrado más estabilidad para Rioja, y destaca positivamente el comportamiento de la comercialización de vino de Rioja en Canadá, con un crecimiento del 12,59%, convirtiéndose en el quinto mercado en relevancia para Rioja por volumen de comercialización.

Sin embargo, Rioja sufre descensos en Suiza (-10,63%), EE. UU. (-7,57%) y Reino Unido (-13,16%) algo que, teniendo en cuenta el peso significativo de estos dos últimos especialmente -solo Reino Unido representa un tercio de todo el volumen que exporta Rioja- ha penalizado al conjunto de exportaciones de Rioja, que comercializó en total 92.233.659 litros, un 6,69% menos que en 2024.

"Tanto en el ámbito nacional como internacional, la coyuntura está marcada por el descenso del consumo de vino, y la inestabilidad de los mercados mina, precisamente, una de las fortalezas principales de Rioja: su exportación, presente en 136 países y comercializando fuera un 40% de lo que elabora", concluye Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"Sin embargo, en un contexto difícil para todos, Rioja continúa demostrando su resiliencia, siendo la Denominación de Origen española con mayor proyección internacional y referente en España".

UN NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR EL LIDERAZGO

En la sesión celebrada hoy en el Consejo Regulador, el Pleno también ha dado el visto bueno a la propuesta de la consultora Accenture para perfilar su próximo Plan de Acción Estratégico 2026-2030, una nueva hoja de ruta que sitúa al consumidor y a los distintos mercados en el centro y que busca vehicular la rentabilidad también hacia el viticultor, permeando toda la cadena de valor.

Accenture, una de las firmas de consultoría estratégica y transformación empresarial más reconocidas a nivel mundial y con amplia experiencia en proyectos de transformación en el sector agroalimentario, ha sido elegida entre las demás empresas participantes del concurso interno para realizar el diagnóstico estratégico de la Denominación a partir de una serie de líneas clave -como la segmentación de mercados, la innovación y adaptación al nuevo consumidor, la competitividad estructural y el refuerzo de posicionamiento de la marca Rioja a nivel nacional e internacional- que definirán el nuevo Plan de Acción de Rioja.

La hoja de ruta será concebida como una herramienta con visión de futuro que permita, al mismo tiempo, obtener resultados en el corto y medio plazo y se pondrá en marcha en un periodo de tres meses.