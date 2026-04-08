La Rioja no acude a la Sectorial de Infancia por no contar "con información, claridad ni la transparencia deseada"

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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha tomado la decisión de "no acudir" a la reunión prevista en la que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a informar a las ccaa sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. Una postura que adoptan al no contar "con información, criterios claros o la transparencia deseada" por parte del Ministerio.

Finalmente la conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias. Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha expresado que, a pesar de no acudir, "el Gobierno riojano cumple con sus obligaciones de manera responsable, solidaria, con rigor y profesionalidad".

En este sentido, Domínguez recuerda que "hemos acogido a los menores asignados por el Gobierno de España pero insistimos que es algo impuesto, con un proceso opaco, sin transparencia, que no nos permite conocer con antelación los principales criterios de acogida".

Algo que "genera muchas dificultades" porque La Rioja "ha rebasado ya las capacidades de acogida y ha puesto nuestro sistema de acogida de menores en tensión".

Una situación que "continúa ahora mismo por parte del Gobierno de España y por lo tanto esta mañana había que tomar decisiones muy importantes sobre dicha acogida y nos habían convocado a una reunión sin información ni transparencia y sin la documentación clara para tener una posición de voto".

A pesar de ello, reitera, "siempre cumplimos con nuestras obligaciones y somos solidarios porque lo que queremos es acoger a los menores de la mejor manera posible".