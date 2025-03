La Rioja no contempla "centros especiales para menores no acompañados" porque el sistema de protección "es de familia"

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha asegurado que en La Rioja "no hay, ni va a haber centros especiales para menores no acompañados", porque el sistema de protección de menores riojanos "es el de familia en todos los sentidos". De hecho, ha recordado que "los 14 menores no acompañados que, a día de hoy, hay en La Rioja, están totalmente integrados con el resto de menores tutelados porque no son diferentes, porque tienen los mismos derechos que cualquier menor tutelado".

Martín ha sido interpelada por el Grupo Parlamentario de Podemos-IU, a través de su portavoz, Henar Moreno, sobre la política general del Gobierno en materia de protección de menores, que se ha unido a otra del PSOE, por medio de su parlamentaria, María Somalo, sobre la política general del Gobierno en materia de emigración.

Ha recordado que en la Consejería "la actuación en materia de protección de menores siempre atiende al principio del superior interés del menor y la ley garantiza una serie de derechos y protección en determinadas materias", para añadir que "como en todas las políticas que se desarrollan en esta consejería, el principio rector es la prevención".

Para Martín las actuaciones son diferentes según el nivel de desprotección del menor; y para poder llevar a cabo estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja dispone de una serie de recursos, si bien se ha centrado en el acogimiento, tanto residencial como familiar".

En este punto ha señalado que en La Rioja, en el año 2024, "están en acogimiento familiar 141 menores, 64 niños y 77 niñas". En el caso de acogimiento residencial, la Comunidad Autónoma ha dicho que cuenta "con un centro de acogida inmediata de ocho plazas; un centro residencial para menores de 0 a 6 años con 18 plazas; y 11 pisos, con capacidad entre 6 y 8 plazas, que suman un total de 82 plazas, y a las que se añadieron 5 de emergencia".

Por ello, ha insistido en que "la política de menores del Gobierno de La Rioja no es tener macroresidencias, macrohoteles, macroedificios donde los niños no puedan sentir la protección de una familia". Ha apuntado que "en hogares de acogida, y así los queremos llamar, en hogares de acogida hay 113 plazas".

Además de esto, ha explicado que "tenemos 22 plazas en centros terapéuticos en otras comunidades autónomas para los casos de trastorno de conducta, trastorno mental o emocional que requieran una asistencia especial", por lo que "en este momento contamos con 135 plazas. En este sentido, ha destacado que "en estas 135 plazas, en el año 2024 se ha asistido a 211 menores, lo que da una idea del índice de ocupación de nuestro sistema de acogida".

La consejera ha añadido que a partir del 1 de abril "se incorporan a esta red dos nuevos pisos de 6 y 8 plazas respectivamente, y a lo largo del año se van a incrementar cuatro plazas más de acogida inmediata, dada la realidad de estos últimos años". Con ello, en 2025, contando con los centros terapéuticos, serán 153 plazas.

Martín, ha apuntado que "el sistema de protección de menores riojanos es el de familia", por lo que "todos los centros son pisos con pequeñas familias en las que intentamos por todos los medios tratar de curar las heridas emocionales, las carencias afectivas y acompañar en una integración total con una intervención integral". "Y en estas pequeñas familias no hay distinción de origen, ni de procedimiento de llegada, ni de color", ha apostillado.

Precisamente, la consejera de Servicios Sociales ha añadido que "tenemos acogidos 103 menores de procedencia extranjera, 14 de ellos son menores no acompañados y nadie sabe quién es quién y nadie tiene por qué saberlo".

Por otra parte, ha querido poner en valor que La Rioja "es la segunda detrás de Baleares en escolarización de menores extranjeros, con un 17,2 por ciento, muy, muy por encima de la mayoría de las comunidades autónomas, muchas de las que tanto están hablando". Aspecto, que ha indicado la consejera "da idea de la calidad en el proceso de integración y en la responsabilidad del Gobierno de La Rioja a la hora de atender a nuestros menores y a la hora de trabajar en una política de inmigración riojana pensando en lo mejor para todos, mayores y menores".

"INSOLIDARIDAD DEL PP"

Por su parte, la portavoz de IU ha indicado que al PP "se le debería de caer la cara de vergüenza con las declaraciones de su compañero de partido, Carlos Mazón, y los aplausos de sus órganos internos justificando la insolidaridad, el racismo, la discriminación y desde luego hacerlo precisamente con un gobierno, el gobierno de Canarias, que también está conformado por el Partido Popular".

En el caso de La Rioja, ha apuntado que "cuando -el Gobierno- dice que nosotros acogeremos a los niños y niñas o a los adolescentes que podamos asumir en condiciones de garantizar derechos, me parece totalmente correcto, pero no podemos mirar hacia otro lado", ya que "tenemos que hacer esfuerzos para garantizar a esos niños y niñas que se encuentran en Canarias, en Ceuta o en Melilla, los derechos fundamentales, los derechos de esas personas vulnerables".

Para Moreno "la posición que el Gobierno de La Rioja está manteniendo está siendo totalmente insolidaria y vergonzosa". Ante ello, ha indicado que "ha llegado el momento de que intentemos llegar a un acuerdo de región para adaptar nuestro sistema a las necesidades de esos niños y niñas, que debe estar por encima de los intereses partidarios".

En su intervención, la portavoz de IU ha lamentado "la utilización a estos niños y niñas como arma arrojadiza para el Gobierno de España", porque "no vale todo" y "cuando uno gobierna tiene que cumplir las leyes".

Finalmente, Moreno ha indicado que "no le digo si los va a acoger, porque entiendo que este gobierno del Partido Popular no le va a quedar otro, sino que lo que tiene que hacer es sentarse de verdad a negociar y acordar".

"SOLUCIONAR UNA CUESTIÓN URGENTE"

Por el PSOE, su diputada María Somalo ha asegurado que la aprobación, el pasado martes, en el Consejo de Ministros, se aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que "busca intentar solucionar la cuestión urgente migratoria en España".

Ello "aporta una solución reglada que establezca criterios de distribución equitativa; criterios homogéneos sobre la ubicación final de los menores; el mecanismo de derivación de estos menores a todos los territorios de las comunidades autónomas que hay en España y sobre todo para determinar el número de plazas que tienen que poner a disposición cada uno de los territorios".

Para Somalo "es una solución que va a dar alivio a aquellas comunidades autónomas que actualmente reciben toda la presión migratoria y que es fundamentalmente Canarias". Ante ello, ha dicho no entender "el rechazo del Partido Popular a los parámetros y a los criterios establecidos en este nuevo acuerdo o en esta reforma de la ley de extranjería".

Todo esto, ha manifestado la diputada del PSOE "son los criterios y parámetros son sustancialmente idénticos a los que se utilizaron el pasado verano del año 2024 para repartir 300 migrantes a los que no se opuso el Partido Popular; y fue tanto a lo que no se opuso que esa falta de oposición resulta que le costó la ruptura con Vox en aquellos territorios en los que gobernaban conjuntamente".

Somalo ha recordado, para concluir, que "La Rioja tiene que comunicar los datos reales sobre el número de menores que han acogido en los últimos años, sobre la capacidad que tienen para acoger; y tenemos nuestras dudas a día de hoy de que las comunidades del Partido Popular vayan a aportar al Gobierno esa información estadística básica que les ha pedido el Ministerio para poder calcular el reparto, porque al parecer están todas en una cierta rebelión".