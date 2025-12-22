La Rioja no logra ninguno de los trece premios importantes del sorteo de Navidad

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

El sorteo de la lotería de Navidad ha llegado a su fin y, este año, La Rioja no ha podido ser agraciada con el número del 'Gordo' -algo que si ocurrió en 2024, cuando cayó integramente en la número 6 de Logroño, aunque gran parte viajó a Madrid-, en una edición en la que tampoco ha obtenido ninguno de los doce restantes premios importantes.

Ha resultado agraciado con el 'Gordo', primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, al número 79.432, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número ha sido cantado a las 10,44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

ALGUNOS TRABAJADORES DE 'BIMBA Y LOLA' DE LOGROÑO, AFORTUNADOS

A pesar de que la suerte ha pasado de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma 'Bimba y Lola', situada en la calle San Antón de Logroño. Como ha reconocido uno de sus empleados, agraciado con un 2º premio, "todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo".

Con alegría contenida y siguiendo trabajando con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.

Algunos de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño han sido unos de los pocos agraciados en la región con el segundo premio de la Lotería de Navidad, que cayó en el número 70.048, el que jugaba la empresa. Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

107,44 EUROS POR PERSONA

Al no obtener, La Rioja ningún premio importante, la comunidad se tendrá que conformar con 'pedreas' y reintegros.

Todo ello, en un día en que los riojanos han jugado este lunes en el Sorteo Extraordinario de Navidad, 107,44 euros por persona, según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que también han señalado que las ventas han aumentado en La Rioja un 3,44 por ciento, hasta los 35,2 millones de euros.

EN 2024, EL GORDO EN LOGROÑO

El año pasado, 'El Gordo', el '72480' -dotado con 4.000.000 euros a la serie-, se vendió íntegramente en la administración número 6 de Logroño, conocida como Lotería 'María del Carmen', ubicada en Muro del Carmen, 4, si bien gran parte del premio se fue, en forma de papeletas, al Club Deportivo Distrito Olímpico, del barrio de San Blas-Canillejas, en Madrid.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.