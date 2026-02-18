La Rioja participará en la competición nacional SpainSkills 2026 con una representación de 28 estudiantes de FP - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha recibido a los 28 estudiantes de FP que representarán a La Rioja en el campeonato nacional SpainSkills 2026 que se celebrará en Madrid entre los próximos 24 y 28 de febrero, y donde tendrán que demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

El equipo que representa a nuestra comunidad está integrado por los estudiantes que resultaron ganadores en la competición regional RiojaSkills, que se celebró el pasado año en Logroño, donde los participantes tuvieron que poner a prueba sus habilidades a través de distintas pruebas relacionadas con sus futuras profesiones. Además de estos 28 estudiantes de FP, la delegación riojana también está integrada por 25 docentes, que realizan labores de tutorización.

De los estudiantes que participan en SpainSkills 2026, 24 lo hacen en la modalidad de competición en 22 habilidades o 'skills' diferentes.

Los cuatro estudiantes que participan en la modalidad de exhibición, lo realizarán en estas tres habilidades: Energías Renovables, IES Rey Don García, Nájera Farmacia y Parafarmacia, CPC Paula Montal, Logroño Robótica Colaborativa, IES Inventor Cosme García, Logroño.

En la próxima edición SpainSkills 2026 participarán más de 500 estudiantes y recién titulados de todas las regiones de España, que competirán en un total de 31 modalidades oficiales y otras 3 de demostración. Los ganadores de esta competición conformarán la selección nacional que representará a nuestro país en la 48 edición de WorldSkills, los campeonatos mundiales que se celebrarán en Shanghai del 22 al 27 de septiembre de 2026.

Los campeonatos SpainSkills conforman un importante instrumento divulgativo de la Formación Profesional, además de una plataforma de intercambio y un foro de debate para estimular a estudiantes, profesorado, empresas y asociaciones profesionales expertas a nivel nacional sobre de la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.