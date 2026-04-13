Por La Rioja propone crear anillos cortafuegos en municipios con alto riesgo de incendios forestales

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha propuesto al Gobierno de La Rioja la creación de anillos cortafuegos en los municipios con alto riesgo de incendios forestales, con el objetivo de "actuar de forma más rápida contra el fuego y ofrecer una mayor seguridad a muchos pequeños municipios".

La formación regionalista describe que "muchas de estas localidades se ubican en su gran mayoría en la sierra y que tienen riesgo severo de incendios, al situarse en zonas de bosques, en los que la maleza ha alcanzo importantes volúmenes al haber desaparecido los rebaños de ovino, caprino y bovino, que eran los que mantenían estas zonas rurales limpias".

Del mismo modo, Por La Rioja solicita la Ejecutivo riojano que dote de maquinaria de defensa contra los incendios forestales a pequeños ayuntamientos "que no cuentan con recursos materiales ni económicos para hacer frente a la lucha contra el fuego".

Los regionalistas califican la "colaboración entre Administraciones de fundamental para acotar el riesgo de incendios forestales".

Además, remarca la necesidad de implementar otras medidas ante los incendios forestales como planes de evacuación y prevención, refuerzo y mejora de puntos de recarga de agua e infraestructuras hidrantes; así como formación a personal de diferentes administraciones.

Igualmente, la formación regionalista propone potenciar la presencia de rebaños de ganado con el objetivo de limpiar montes, sierras y fincas próximas a los pueblos.

Por La Rioja pide, por último, al Gobierno de La Rioja una campaña especial para realizar los desbroces en las zonas de mayor riesgo de fuego para mantener limpios los entornos más cercanos de los municipios. Los regionalistas lamentan que la gran mayoría de los municipios "carecen de maquinaria y herramientas necesarias para afrontar estos trabajos".