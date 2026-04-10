El Gobierno de La Rioja propone un paseo interpretativo por las laderas de Valbuena y la primera Ruta del Silencio en Valdegutur - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza mediante dos propuestas interpretativas incluidas en 'Pasea La Rioja'.

Estas iniciativas buscan acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales riojanos, ofreciendo la oportunidad de descubrir las laderas de Valbuena y Valdegutur. La programación del fin de semana comenzará el sábado, 11 de abril, con el recorrido interpretativo 'Los Miradores de Valbuena'. Esta ruta a media ladera permitirá disfrutar de vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, así como sobre el valle del Cidacos y el valle del Ebro.

A lo largo del itinerario, los participantes podrán contemplar la vegetación de monte bajo, tan característica de esta zona de La Rioja, compuesta en su mayor parte por especies aromáticas. Esta actividad, de la mano del Grupo Scout Monte Yerga, conmemora que 2026 es el Año Internacional del Voluntariado, poniendo en valor el papel del voluntariado en la conservación y divulgación del medio natural.

El domingo, 12 de abril, se inaugura la primera Ruta del Silencio de la edición 2026 en Valdegutur. Este recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama discurre por el embalse de Añamaza y el Cañón del Río Cajo.

La ruta pondrá en valor la biodiversidad del entorno, con especial atención a las aves rupícolas, como el halcón peregrino o el buitre leonado, así como la geología del territorio, ya que se trata de un enclave de gran relevancia por la sedimentación del periodo Cretácico. Además, la presencia de agua favorece una elevada biodiversidad y configura un paisaje sonoro especialmente rico en primavera, convirtiendo esta experiencia en una invitación a la observación y la escucha consciente del entorno.