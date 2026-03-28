La Rioja, en riesgo amarillo por vientos y nevadas durante este fin de semana

Archivo - Una mujer caminando por la calle se protege del viento - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este sábado por la noche en riesgo amarillo por nevadas mientras que para el domingo se sumará también el aviso por vientos de acuerdo con el 'Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y recogido por SOS RIOJA.

En concreto, el aviso por nevadas se activará en la Ibérica riojana desde las 21,00 horas de este sábado y permanecerá activo hasta las 14,00 horas de mañana, domingo. Se prevé una acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en 24 horas. Acumulados por encima de los 1.100 metros.

Por su parte, el riesgo por vientos tendrá lugar en la ribera del Ebro desde las 10,00 y hasta las 21,00 horas de mañana, domingo. Se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora. El viento soplará del norte y afectará principalmente a la parte más oriental.

Finalmente, el viento del norte también afectará a la Ibérica riojana en el mismo horario que en la ribera pero, en este caso, con rachas que pueden llegar hasta los 80 km/h.