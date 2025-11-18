La Rioja sigue con sus tramitaciones para el control del lobo tras desestimar el TSJ la suspensión de las cautelares

Ayer se conoció que el Tribun (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado que, tras conocer la desestimación por parte del TSJ de la suspensión cautelar de la nueva normativa que incluye al lobo como especie de caza (solicitada por cinco asociaciones ecologistas) el Ejecutivo regional "continúa con las tramitaciones procedentes" para analizar las políticas de control de la población del lobo.

Eso sí, como ha querido dejar claro, "lo más importante" es que solo se autorizará la caza del lobo "cuando así lo aconseje la zona en la que nos tratemos", las batidas simultáneas que se den en cada una de las zonas de influencia de las manadas y "siempre" marcando un porcentaje cinegético máximo que se considera óptimo para la conservación de la especie y para el control de la población.

Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Una vez conocida esta desestimación, el portavoz explica que "no hay novedad" el Ejecutivo riojano "continúa" con su trámite.

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DEL LOBO

En este sentido ha recordado que en La Rioja "hay un incremento de la población de lobo muy significativo en los últimos años. Tenemos seis manadas más siete lobos en solitario. Y hay presencia del lobo en 56 municipios, cuando hace apenas cuatro años solo eran en 12 localidades".

"La población ha crecido más del 50 por ciento en estos últimos años y esta expansión está provocando graves daños y, por tanto, hay que analizar las políticas de control de la población del lobo".

Para ello -ha afirmado- "estamos en contacto con asociaciones y con los representantes del sector".

Es más, como ha recordado, el pasado viernes, la consejera del ramo, Noemí Manzanos, se reunió con los representantes del sector ganadero, la Federación Riojana de Caza, estableciendo que hay que producir modificaciones en los planes técnicos de caza de cada uno de los cotos para poder hacer efectiva la característica de especie cinegética que, además, también se puede autorizar en cada una de las batidas que se autorice y así se hará cuando sea competente.

Por tanto, explica, "la novedad conocida ayer acerca de dicha desestimación simplemente significa que no hay novedad, que continuamos con las tramitaciones que son procedentes por parte del Gobierno riojano".