La Rioja se sitúa como la región con menor aumento del precio de la vivienda en España en 2026, según Gesvalt

Lateral de un edificio de viviendas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en La Rioja es de 1.299 euros/m2, tras registrar un incremento interanual del 6,1%, según el Informe de Vivienda correspondiente al primer trimestre del año de Gesvalt Tasaciones.

Pese a este avance, la región sigue posicionándose como una de las más asequibles del país, lejos de la media nacional, establecida en 2.012 euros/m2.

Además, La Rioja destaca como la comunidad autónoma que ha registrado el menor crecimiento en el precio de la vivienda en el último año a nivel nacional.

Con este incremento, adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en La Rioja supone ahora una inversión de 116.910 euros, 6.750 euros más que hace un año.

En el mercado del alquiler, La Rioja registra un precio medio de 8,38 euros/m2/mes, con un crecimiento anual del 2,4%.