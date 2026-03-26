Por La Rioja sospecha "de una vulneración del principio de igualdad" para cubrir una plaza pública en Nájera

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja informa de que un concejal del Ayuntamiento de Nájera (PP), Iván Rioja Soriano, "figura como aspirante admitido en el proceso selectivo convocado por el propio Consistorio najerino (PP) para la cobertura de un puesto de trabajo de carácter interino".

El portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, califica la situación de "extrema gravedad". Los regionalistas apuntan que en el tribunal calificador designado para valorar a los candidatos participan, un operario municipal que depende jerárquicamente del citado concejal y un hermano de la teniente de alcalde del mismo Ayuntamiento, perteneciente al mismo entorno político que el aspirante.

Igualmente subraya que la plaza vacante se aprueba en una Junta de Gobierno "a la que asistía el propio aspirante, incluso sin pertenecer a ella y por lo que estuvo cobrando dietas durante un tiempo".

Gómez Ijalba señala que "esta situación representa un grave quebranto de los principios básicos del empleo público y que vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico español, afectando al sometimiento de la Administración a los principios de mérito y capacidad y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas".

Señala que, la composición del tribunal tal y como está constituido es, además, contraria a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que, en su artículo 23 y 24, establecen la obligación de abstención cuando concurran:

Relaciones de dependencia jerárquica.

Vínculos de parentesco.

Interés directo o indirecto en el procedimiento.

El portavoz regionalista resalta que el hecho de que un concejal en activo del propio Ayuntamiento de Nájera figure como aspirante admitido en el proceso selectivo convocado por dicha Administración "y, en el tribunal calificador en el que figuran un hermano de la teniente de alcalde y un operario dependiente del área de gobierno del propio aspirante, genera, como mínimo, una apariencia objetiva de falta de imparcialidad incompatible con el ordenamiento jurídico".

A juicio de la formación regionalista, esta situación, aun cuando la plaza no fuese adjudicada al concejal, "puede afectar a todos los aspirantes, dado que por la irregularidad pudiera declararse una nulidad del proceso selectivo que perjudique a otras personas".

En ese sentido exige "que, inmediatamente se proceda a la suspensión cautelar del proceso selectivo, en tanto se esclarecen los hechos así como la publicación íntegra y transparente del expediente administrativo, la revisión urgente de la composición del tribunal calificador y la abstención inmediata de los miembros afectados por conflicto de intereses".

Gómez Ijalba reitera que "el acceso al empleo público no puede convertirse en un espacio de privilegio ni en un mecanismo condicionado por relaciones personales o políticas, debe garantizarse la objetividad en la participación de todos los procesos selectivos y alejar de la política a todos aquellos que únicamente buscan un beneficio personal, propio o de personas vinculadas a ellos".