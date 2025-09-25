La Rioja se suma al Día Mundial del Farmacéutico destacando la función social y sanitaria de las farmacias de la región - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja se une a la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra este jueves, 25 de septiembre, bajo el lema "Piensa en salud, piensa en farmacia", impulsado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, destacando la función social y sanitaria de las farmacias riojanas.

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha aprovechado esta efeméride para mostrar públicamente su apoyo y reconocimiento al papel de la profesión farmacéutica en todos sus ámbitos de actividad y a sus más de 81.000 colegiados de España, 495 en La Rioja.

Se ha referido la consejera, en particular, a la farmacia comunitaria como un recurso de confianza y proximidad, especialmente relevante para personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o problemas de salud mental, y para quienes necesitan un punto de apoyo cercano en su día a día.

María Martín, junto al director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, ha mantenido este jueves una reunión con el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez, en el marco del Día Mundial del Farmacéutico.

Un encuentro en el que ha recordado que La Rioja acaba de aprobar en el Parlamento la nueva Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica, una normativa que promueve un modelo de farmacia asistencial cercano a la ciudadanía que impulsa y garantiza una atención farmacéutica de calidad en toda la población y en especial, en el medio rural, asegurando así la equidad en el acceso a los medicamentos.

La consejera de Salud y Políticas Sociales ha subrayado también la estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, gracias a la cual se han puesto en marcha programas innovadores de alto impacto social.

Así, ha citado como ejemplo la puesta en marcha del programa 'Soledad no deseada', en la que se detecta la soledad no deseada en personas mayores a través de las farmacias del medio rural, identificando situaciones de aislamiento y activando la red de servicios sociales y sanitarios.

Además, en este marco de colaboración se está trabajando en un programa que fomente y reconozca los servicios farmacéuticos en el ámbito rural.

"Las farmacias son, en muchos casos, un lugar donde los ciudadanos encuentran escucha, consejo profesional y acompañamiento. Esta nueva ley y los programas en marcha consolidan un modelo que pone a las personas en el centro y refuerza la equidad en el acceso a los medicamentos y a la atención farmacéutica en toda la comunidad", ha subrayado Martín.

Por su parte el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, ha subrayado la importante labor que está llevando a cabo el equipo de farmacéuticas de Atención Primaria que se incorporó al Servicio Riojano de Salud en el mes de enero.

En este sentido, ha destacado todos los resultados que se están obteniendo como consecuencia de la revisión y adecuación de la medicación en pacientes polimedicados y pacientes vinculados con la salud mental y emocional.

Además, este equipo participa en la estrategia de atención a Residencias de mayores que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha esta Legislatura dentro del modelo de coordinación sociosanitaria que está desarrollando.

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, un año más, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja con sede en la calle Villamediana de Logroño se vestirá de verde esta noche para conmemorar la labor de los casi 500 farmacéuticos de La Rioja.

Asimismo, desde la Consejería se anima a la ciudadanía riojana y a las instituciones a sumarse a la campaña en redes sociales utilizando los hashtags #DMF2025 y #WPD2025, y a compartir sus propios mensajes completando las frases: "Para mí el farmacéutico es..." o "Para mí la farmacia es..." junto con los materiales oficiales de la campaña disponibles en el siguiente enlace: https://www.farmaceuticos.com/farmaceuticos/farmacia/campanas/dia-mundial-del-