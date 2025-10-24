Niños y mayores han plasmado mensajes de esperanza ante el cáncer de mama - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja tiene un índice de participación en el cribado del cáncer de mama del noventa por ciento, tal y como ha informado hoy la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja, Elena Eguizábal.

La plaza del Ayuntamiento de Logroño se ha convertido en un canto a la esperanza y un mensaje de tranquilidad. "Estamos muy bien cuidadas y los cribados en cáncer de mama se hacen muy bien", ha asegurado Eguizábal.

En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre y que, en La Rioja, ha conllevado una serie de actos como encendido de luces, la Plaza del Ayuntamiento de Logroño ha acogido un acto de apoyo a las mujeres con cáncer de mama.

Un cáncer, ha asegurado Elena Eguizábal, con un noventa por ciento de superviviencia. "Gracias al movimiento rosa y a los fondos recaudados se ha podido investigar tanto el cáncer de mama que ahora tenemos esas tasas de supervivencia", ha señalado.

La presidenta de la AECC ha querido lanzar un mensaje "importante" a las mujeres de entre 45 y 69 años para que, cuando les llegue una carta del Servicio Riojano de Salud, acudan al cribado. "Porque eso nos puede salvar la vida", ha destacado añadiendo que "un diagnóstico precoz es garantía de éxito".

"Tenemos que estar muy tranquilas porque el índice de participación en ese cribado del cáncer de mama en La Rioja es cercano a un noventa por ciento", ha dicho reconociendo: "Somos muy disciplinadas".

"Tenemos que seguir siendo disciplinadas porque luego en el sistema de salud hacen muy bien su trabajo. Ahora hay cierta polémica con el tema de los cribados, podéis estar tranquilas porque en La Rioja se nos cuida muy bien", ha aseverado.

Ha añadido: "Si no fuese así, en la asociación hubiéramos tenido un montón de llamadas porque los riojanos somos muy participativos y en seguida damos la voz de alerta". "Nos tomamos a pecho ese acompañamiento y ese sufrimiento" en la asociación, ha resaltado.

Para una mujer, ha manifestado, tener cáncer de mama es "un capítulo que no les apetece leer ni escribir. Un capítulo largo, difícil, complejo" en el que hoy, se les ha querido acompañar.

Para ello, se han reunido en la plaza del Ayuntamiento de Logroño autoridades como el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; el alcalde, Conrado Escobar; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; y la delegada del Gobierno, Beatriz Arráiz, además de diputados, concejales, niños de tercero de Primaria de La Enseñanza y mimebros de ASPRODEMA.

Estos últimos han hecho una flor que, en el suelo, ha servido de base para que los asistentes plasmasen, en trozos de papel rosa, sus mensajes. El primero ha sido Capellán que ha dejado: "Un testimonio por el optimismo. Mi madre lo ha superado y vive feliz", ha dicho.

Tras él, la presenta del Parlamento ha dejado: "Un mensaje de esperanza. Siempre a tu lado". "Todos estamos con vosotras", ha dicho Arraiz. "Venga, aupa campeonas", ha añadido el alcalde.

A continuación, todos los presentes han querido sumarse a los mensajes de apoyo, optimismo e ilusión mientras sonaba en megafonía 'Color Esperanza', de Diego Torres.