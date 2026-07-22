La Rioja volverá a activar este jueves el riesgo amarillo por altas temperaturas

Archivo - Una persona leyendo en un parque - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja activará de nuevo este jueves, 23 de julio, el aviso amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de AEMET, recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, se prevén temperaturas máximas de hasta 38 grados en la ribera del Ebro. El riesgo se activará desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas.

Por su parte, en la Ibérica riojana pueden llegar hasta los 36 grados en la misma franja horaria. La probabilidad de ambos hechos rondan entre el 40 y el 70 por ciento.