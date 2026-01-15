La Rioja Wine Trade Mission aumenta en un día las visitas de importadores a las bodegas para reforzar ventas y acuerdos

Presentación de La Rioja Wine Trade Mission 2026 - FER

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres días para que las bodegas riojanas puedan dar a conocer sus mejores productos, abrir mercado, vender más vino y llegar a acuerdos comerciales de éxito. Estos son algunos de los objetivos de la 13ª edición de La Rioja Wine Trade Mission 2026 que, como novedad, aumenta en un día más las visitas de los importadores nacionales e internacionales a las propias bodegas para conocer "de primera mano" cómo se elabora uno de los productos principales de nuestra tierra.

Así lo han presentado este jueves el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo Fernández, junto a la responsable del Departamento Internacional de la FER, Sheila Herraiz, quienes han detallado que la jornada se celebrará entre los días 20 y 22 de enero. La primera jornada tendrá lugar en Riojaforum donde se desarrollarán numerosas reuniones entre bodegueros e importadores y los dos días siguientes se llevarán a cabo las visitas en las bodegas. Además de la FER, la Misión está patrocinada por ADER y Élite de Embalaje

"LOS MEJORES COMPRADORES E IMPORTADORES"

En concreto, en este evento se darán cita "los mejores compradores e importadores de vino para que nuestras bodegas tengan las mejores oportunidades"; ha dicho Fernández. Así las cosas participarán un total de 37 bodegas y acudirán un total de 27 compradores de 22 países diferentes. "Esto demuestra la fuerza y potencia del evento", ha insistido.

Además servirá para seguir "poniendo en valor la DOCa Rioja a nivel internacional, seguir mejorando y poner en valor nuestra imagen y prestigio de la tierra". A ello se suman otros objetivos como la importancia de facilitar acuerdos de compra-venta y cooperación internacional entre bodegas riojanas e importadores especializados en vino de calidad y segmento premium.

También incrementar las exportaciones, diversificar destinos y fortalecer la presencia del Rioja en los mercados internacionales, al tiempo que se mejora el reconocimiento de la Denominación de Origen Calificada.

Con esta cita, ha añadido Fernández, "queremos unir calidad, tradición e innovación para llegar a importantes acuerdos comerciales lo que, sin duda, supondrá un retorno económico importante para nuestra ccaa".

Se trata, en definitiva, de dar "las mayores ventajas posibles" para que nuestras bodegas "puedan vender más vino porque les traemos a los mejores importadores a La Rioja para que puedan hablar con ellos de primera mano, participen en catas y visiten sus bodegas. Hacemos trajes a medida a nuestras bodegas y estamos convencidos de que les permitirá cumplir sus objetivos".

Por su parte, Sheila Herraiz ha destacado que los importadores participantes proceden de mercados estratégicos de Europa, América y Asia, como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Suiza, Lituania, Austria, Finlandia, Serbia, Costa Rica, Brasil, México, Panamá, Ecuador, Guatemala, Chipre, Filipinas, China, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y Taiwán, entre otros, lo que garantiza una amplia diversidad de perfiles y oportunidades comerciales.

MÁS DE 400 REUNIONES 'B2B' EN UNA SOLA JORNADA

El corazón de la misión será la jornada del 20 de enero, que se celebrará en Riojaforum, donde tendrán lugar 432 reuniones bilaterales 'B2B' previamente agendadas.

Cada bodega contará con una media de 11 reuniones, de 30 minutos de duración, diseñadas a medida según los intereses comerciales de ambas partes.

Durante estos encuentros, los importadores podrán realizar catas profesionales, conocer en detalle los vinos y explorar posibilidades reales de distribución y compra en sus respectivos mercados.

VISITAS A BODEGAS

Tras la jornada de reuniones, los importadores participarán en un programa de visitas a bodegas los días 21 y 22 de enero, con un total de 140 visitas programadas. Cada importador contará con una agenda individual de entre 3 y 6 visitas, previamente acordadas, lo que permitirá un contacto directo y en profundidad con las empresas riojanas.

Esta ampliación del programa de visitas supone un salto cualitativo en la misión, ya que facilita un conocimiento más exhaustivo del territorio, refuerza la confianza comercial y aumenta significativamente las posibilidades de cerrar acuerdos de compra y distribución.

UNA TRAYECTORIA CONSOLIDADA DESDE 2013

Desde su puesta en marcha en 2013, la Rioja Wine Trade Mission ha demostrado ser una herramienta eficaz para la internacionalización del sector. Entre 2013 y 2025, el evento ha contado con la participación de 490 importadores de más de 25 países, ha generado 8.016 entrevistas bilaterales y 1.585 visitas a empresas riojanas, consolidando a La Rioja como un referente internacional en la promoción comercial del vino.

La misión cuenta con un intenso trabajo organizativo que abarca la gestión de agendas personalizadas, logística de viajes y alojamientos, así como los traslados durante el evento. Las agendas se coordinan a través de una plataforma online especializada, garantizando la máxima eficiencia y aprovechamiento comercial. La 13ª Rioja Wine Trade Mission está organizada por la FER y patrocinada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la empresa Élite de Embalaje, contando además con la colaboración institucional del Gobierno de La Rioja.

Con esta nueva edición, La Rioja reafirma su compromiso con la apertura internacional del sector vitivinícola, apostando por un modelo de promoción basado en el contacto directo, el conocimiento mutuo y la generación de negocio real y sostenible en los mercados exteriores.