La riojana ELLA y MONO, ELYELLA, lanzan su segundo disco para descubrir qué es "Lo más importante"

ELYELLA lanza su segundo disco para descubrir qué es "Lo más importante"

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

ELYELLA, dúo del que forma parte la riojana ELLA junto a MONO, lanza su segundo disco, 'Lo más importante'. Una colección de canciones "convertida en una declaración vital, una celebración de la autenticidad y del poder de seguir adelante".

El álbum, editado por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales y en una edición especial en vinilo azul con purpurina que ya se puede adquirir en la tienda online de Vanana Records y en tiendas de música seleccionadas.

'Lo más importante' reúne colaboraciones con artistas consagrados y emergentes esenciales de la escena alternativa -Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Lori Meyers, La La Love You, Siloé, Merino, Besmaya, Suu, Kaia Lana y Elem- que interpretan las canciones de ELYELLA.

Cada una de ellas es "un capítulo de una historia compartida que invita a reconocerse, a dejar atrás lo que no suma y abrazar lo que de verdad importa".

En este disco, ELYELLA se ha reunido de un equipo de trabajo formado por Pau Paredes -colaborador imprescindible en toda la trayectoria del dúo-, Borja Navarro y Víctor Mejías para acompañarlos en todo el proceso de creación.

En lo musical, ELYELLA fusiona pop y electrónica emocional con beats luminosos y momentos íntimos. 'Lo más importante' es su trabajo "más maduro y expansivo, un álbum que fluye en la energía de la pista de baile y que encuentra momentos para la calma introspectiva".