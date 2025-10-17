Riojazz crea un sello discográfico y lanza su primera referencia con el guitarrista de jazz, Caco Santolaya

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recién creado sello discográfico Riojazz, que pretende dar voz a los músicos riojanos, no solo del mundo del jazz, sino también de otros estilos, como blues o funk, presenta este domingo su primer lanzamiento. A las 20,00 horas en la Sala Fundición de Logroño se podrá disfrutar del disco 'Interiores' del guitarrista riojano Caco Santolaya.

En este trabajo, el segundo tras su CD en 2003, todos los temas están compuestos por el propio guitarrista, quien, en un ejercicio de introspección, muestra, a través de la música, un reflejo de ese mundo interior que todos vamos creando a lo largo de los años.

En la grabación del mismo han participado los músicos riojanos Marcelo Escrich al contrabajo y Jorge Garrido a la batería, además del saxofonista navarro Alberto Arteta, quienes también cuenta con sus propios trabajos discográficos.

La grabación de 'Interiores' se desarrolló durante el mes de agosto en la Escuela de Música Píccolo y Saxo con el técnico de sonido y productor, también riojano, David Garrido. Además, el diseño de la imagen del disco lo ha realizado el riojano afincado en Barcelona, Tito Inchaurralde, que cuenta con una amplia trayectoria profesional.

El disco se puede adquirir en Escuela de Música Píccolo y Saxo, en Reloop Shop (calle San Juan), online a través de la página web riojazz.es y, por supuesto, en los conciertos.

Las entradas del concierto pueden adquirirse en la página web de la Sala Fundición https://salafundicion.es/event/caco-santolaya/

Cabe destacar que Riojazz celebrará la quinta edición de su semana de la cultura del jazz a principios de noviembre y este concierto será el preámbulo de los actos programados.