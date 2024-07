Roberto Mezquita presenta 'Mondas y lirondas' este sábado en Ezcaray

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Roberto Mezquita presentará este sábado, 27 de julio de 2024, el libro 'Mondas y lirondas. 4 retahilas retroprogresivas para decir bocarriba', en la plaza de la Verdura de Ezcaray. El acto será a partir de las 12,30 horas.

Esta a medio camino entre la poesía infantil y los cuentacuentos. El cuentacuentos y presentación de Mezquita contará con la presencia de su editor, también poeta, Javier Gil (Cartonera del escorpión azul).

El propio Mezquita escribe en su prólogo "explicar lo que es una retahíla es fácil y difícil a la vez. Todas y todos conocemos alguna y la empleamos en nuestro día a día: El que fue a Sevilla perdió su silla o Sana, sana, culito de rana; si no sanas hoy, sanarás mañana o Santa Rita Rita, lo que se da no se quita".

"Las retahílas forman parte de la poesía infantil de tradición oral y nacieron para acompañar los juegos de nuestras madres y abuelas, de nuestras bisabuelas y tatarabuelas, cuando todas ellas eran unas niñas. Se usan para jugar con las y los bebés. Es el caso de Gato Misín, / ¿qué has comidín? / Sopitas de anís. / ¿Me has guardadín? / No, no, mi señorín. Mientras se dice, se van acariciando las mejillas del pequeñín y se le dan unos suaves golpecitos".

Como prosigue: "También hay retahílas para decidir quién se la lleva o se la queda en los distintos juegos grupales: En un café / se rifa un pez / al que le toque / el número diez. Esta misma cantinela sirve además para acompañar mientras se salta a la comba o se juega a la goma. Las retahílas son estupendas para decir disparates y mentiras: Con el triqui triquitón / una pulga y un ratón / han salido de un cajón".

"O esta otra: Quién dirá que ha visto / lo que he visto yo: / un ratón besando a un gato / a la sombra de un limón, / un huevo poner a un perro / y a una gallina ladrar, / un gato espumar la olla / y a las cucharas cazar. Hay cantinelas que sirven, por si las necesitas, para burlarte de tus amigas y amigos, e incluso de los enemigos: Te conozco, bacalao; / aunque vengas disfrazao; o Cobarde, gallina, / capitán de las sardinas; o Chincha rabiña, / que tengo una piña / con muchos piñones / y tú no los comes".

Las retahílas "se cantan y se bailan, se pueden inventar y cambiar sobre la marcha y son la mar de divertidas: A san Pedro, como era calvo, / le picaban los mosquitos / y su madre le decía: / *Ponte el gorro, Periquito".

"Las retahílas no necesitan tener sentido: Pon pon, chibiricú, chibiricá / chibicuri, curi fa / chibiricuri, curi fero / a la mosca, mosquetero. Y han acabado, por sí solas, convertidas en puro juego físico y verbal. Al igual que los cuentos maravillosos y otros géneros de la tradición oral, forman parte de nuestro imaginario colectivo. Es por ello que se toman una y otra vez como referencia para crear nuevas composiciones".

Así ha sucedido con Mondas y Lirondas, estas cuatro retahílas retroprogresivas para decir bocarriba "que he construido partiendo de las correspondientes versiones de tradición oral y que podéis leer en las siguientes páginas".

Roberto Mezquita Arnaiz es originario de Barakaldo, residiendo actualmente en el madrileño barrio de Carabanchel Bajo. Desde hace años su existencia es una isla bañada de palabras, ya que es narrador oral y escritor de literatura infantil. En ambos casos, destaca su apasionada querencia hacia los materiales provenientes de la tradición oral y en cualquiera de sus múltiples géneros: cuentos, romances, retahílas, coplas, canciones, rondas, trovos...