Este sábado se presenta 'Veo el mundo como una gran sinfonía', obra ganadora del premio 'Bodegas Olarra&Café Bretón'

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los salones del café Bretón acogerán este sábado, 11 de octubre, a las 13,00 horas, la presentación del libro "Veo el mundo como una gran sinfonía' de la escritora madrileña Mireya Hernández Pozuelo, ganadora del XXX Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón obra editada por Pepitas de Calabaza.

Veo el mundo como una gran sinfonía traza una cartografía de los últimos dos siglos de la historia a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos y encuentros entre gente dispersa a través de los cuales el lector atravesará momentos claves de la historia.

"Un zepelín y un volcán, los indios que perdieron sus territorios y la reina que una vez conquistó el mundo; encuentros con rayos, con estrellas fugaces, con canciones y dentro de canciones; Emily Dickinson y los ojos que se cierran para ver, como el Cuadrado negro de Malévich que antes de él pintaron otros; una ciega mirando una vaca, dos prostitutas romanas, un soldado que se rompió los dientes para volver a casa y que podría ser cualquier desertor de cualquier batalla".* En este entramado de personajes y tiempos que transita por la crónica, el ensayo y la fabulación, Mireya Hernández recorre los últimos dos siglos intentando asir una realidad oculta, invisible como la escritura, y, como en Las mil y una noches, cuenta historias para sobrevivir. Los relatos se transforman en espejos que reflejan un mundo fragmentado, y entre guerras y bailes, las dudas se multiplican, se suceden las preguntas y lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario bajo el prisma del asombro y el humor.

Aquí el mundo suena discordante, pues lo oímos a través de unos soldados que atacan enemigos en la niebla, o del hielo chocando con el casco de un barco, o de un piano desafinado, pero su melodía podría escucharse desde el espacio".

Mireya Hernández Pozuelo estuvo a punto de nacer en un cine de Madrid y lleva el nombre de la protagonista de un libro francés. Ha enseñado inglés en Guinea Ecuatorial y fue profesora de español en Gales, Lisboa y Estados Unidos.

Ha vivido en Buenos Aires y en Cuba, escribió su tesina sobre Elvis Presley y ha sido pinchadiscos bajo el nombre de Juana de Arco. Ha entrevistado a numerosos y variados personajes, escrito cuentos y tres libros: Meteoro (2015), Modos de caer (2021) y Jonas Mekas. El paraíso recobrado (2023). Ha dirigido programas de cine y música en Radio 3, traducido novelas para Siruela y otras editoriales, recientemente estuvo becada en Iowa en un Máster de Escritura Creativa y entre medias ha trabajado de librera y creado Escucha el arte, un proyecto de audio descripción para personas ciegas.