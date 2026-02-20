Este sábado en Torrecilla en Cameros, 'Aprender leyendo' con los escritores Irene Castellanos y Pascual Martínez

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 21 de febrero, Torrecilla en Cameros acoge una sesión de 'Aprender leyendo' con los escritores Irene Castellanos y Pascual Martínez, de la Asociación Riojana de Escritores.

La sesión tendrá lugar en Ayuntamiento a las 17,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. El programa 'Aprender' es una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación la Caixa.

Irene Castellanos León, natural de Logroño, es profesora de Lengua Castellana y Literatura y Francés en un colegio de la capital riojana, Marianistas. Filóloga y escritora, autora de la novela, ¿Otra?... otra más, en la que aborda temas como la violencia física, verbal y psicológica.

Por su parte, Pascual Martínez es un escritor español de novela histórica y novela negra nacido en Logroño en 1973. La patria de los suicidas es su primera novela negra. Ha publicado también los libros El reino de Mataleón, El santo de Villalobos y La patria de los suicidas.

APRENDER

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.

El vídeo de la iniciativa puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=YZqnPBgl1IE