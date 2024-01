Sáinz dice que "no hay nada ilegal o alegal" en contratos Navidad en CCR y sí un "procedimiento excepcional" por tiempo

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha afirmado este jueves que "no hay nada ilegal ni alegal" en las contrataciones para actividades realizadas esta pasada Navidad en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), aunque sí ha reconocido un "procedimiento excepcional, al que esperamos no tener que recurrir más" en estas tramitaciones debido "a la falta de tiempo".

Así ha respondido el edil a preguntas de los medios de comunicación después de que ayer, el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas hablara de "irregularidades" en varios contratos relacionados con este área, desde los relativos al concierto de La Pegatina y Porretas en San Mateo, y otros cuatro, relacionados con la celebración de la iniciativa de dinamización comercial CuCo y con actividades en el CCR.

"La llegada de este equipo de Gobierno y el sprint al que nos hemos sometido con la celebración de San Mateo, Navidad, del CuCo, de la apertura del CCR con la gran expectación que ha despertado en el ámbito enológico, cultural y artístico, pues nos ha hecho acelerar el proceso de contratación de una serie de actos que tuvieron lugar dentro del CCR en Navidad, en la última quincena del mes de diciembre, y efectivamente llegamos al límite de los tiempos de contratación", ha explicado.

En este sentido, Miguel Sáinz ha añadido que "solo faltaba un último paso, pero no dio tiempo a completar ese proceso que desde un principio y hasta el final estuvo jalonado de todos los informes técnicos necesarios al respecto, pero no dio tiempo de dar los últimos pasos y por eso nos hemos visto obligados a convalidarlos con posterioridad a la celebración del propio evento".

"Evidentemente -ha resaltado- es una situación excepcional, que se aparta del trámite habitual de los contratos y que confiamos y esperamos no tengamos que volver a recurrir a la misma, pero no hay nada ilegal, no hay nada alegal al respecto. Nuestro interés ha sido siempre proporcionar al CCR de la mejor actividad cultural, incluso en el propio mes de diciembre, apurando el final del ejercicio y ahí reconozco que efectivamente no dio tiempo a completar algunos expedientes".

El edil ha incidido en que "se va a respetar, como ha hecho hasta la fecha en todo momento, la Ley de Contratos, los procedimientos funcionariales, todos los trámites que existen". "Y confiamos en que ya superada esta primera llegada y primeros meses del equipo de Gobierno aquí, con la programación del CCR, eventos navideños, con esta Navidad tan intensa que hemos tenido para poder dar de dinamización comercial a Logroño, confiamos en que el año que viene no vamos a tener que recurrir a esos mecanismos excepcionales", ha concluido.