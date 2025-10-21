Sáinz (PP) resalta que Logroño "es hoy una ciudad en calma" con proyectos "en marcha", "de ciudad" y que "trascienden"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño Miguel Sainz, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025 - JPEG-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha resaltado este martes que la capital riojana "es hoy una ciudad en calma, sin polarización", con proyectos "que están en marcha", que son "de ciudad" y que "trascienden" a una única Legislatura, mirando "al futuro".

Así lo ha asegurado durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha estado centrado en los discursos de los grupos municipales, a los que Sáinz ha alabado por "su tono moderado y constructivo, aunque no sin discrepancias".

Ha reinvindicado que "han pasado dos años de la holgada mayoría absoluta, ejercida desde la responsabilidad, permanente diálogo y escucha" del actual equipo de Gobierno, en lo que ha dicho que es "una notable diferencia con la anterior Corporación".

Y especialmente, ha remarcado que, en el último año, "hemos sido capaces de dinamizar y plantear medidas en todas las áreas de la ciudad", lo que ha contrapuesto al anterior Ejecutivo, "que se ocupó solo de la movilidad". "Heredamos una ciudad con muchas carencias, sin nada hecho en muchas materias, y eso ha cambiado. Heredamos una ciudad tensionada y crispada, y eso hoy no existe", ha afirmado.

Por contra, ha asegurado que "somos previsibles, vamos cumpliendo nuestro programa", por lo que ha resaltado que el resto de Grupos "no han sido capaces de encontrar un sola área sin avances", algo logrado, ademñas, "sin dejar un solo día sin escuchar y de ver impacto de las medidas planteadas en los ciudadanos antes de ser ejecutadas".

Ha puesto como ejemplos actuaciones en Sagasta, Duquesa de la Victoria, el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, Avenida de Portugal, o Cien Tiendas -"donde tuvimos que escuchar mucho"-, así como acciones de participación, como la recuperación de los concejales de distrito o los Sábados del vecino, en lo que ha dicho que "es política del día a día, no de planos o de titulares, y no lo vamos a abandonar".

En este marco, Miguel Sáinz ha subrayado que "hoy Logroño es una ciudad en calma, no hay polarización", y aunque ha reconocido que "no todo va sobre ruedas, y hay retos para afrontar, todo transcurre en unclima de respeto y convivencia, porque ahora hay un Gobierno que expone y no impone", en lo que ha destacado y felicitado el trabajo de los técnicos municipales, de los propios grupos de la Corporación y de todo el tejido social de la ciudad.

Ha destacado que "en este segundo año de Legislatura hemos puesto en marcha prácticamente todos los compromisos planteados por el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del año pasado". Proyectos, ha afirmado, "que trascienden, que van más allá de este mandato y que ponen de manifiesto que este Gobierno tiene visión a largo plazo".

Así, ha citado la Estrategia 2025, el Proyecto 1521 o el plan Ciudad Circular, "grandes apuestas de Logroño y de cuidad", en los que ha dicho "esperar a todos para construir entre todos el futuro", y a los que ha sumado "también proyectos de continuidad", como Enópolis, que ha avanzado que se va a revisar; o propuestas en comercio o en Agenda Urbana.

Para finalizar, el portavoz 'popular' ha repasado las intervenciones de sus homólogos, afirmando, en el caso del socialista Luis Alonso que "ha dejado escapar su segundo debate de la ciudad sin plantear su modelo para la ciudad" y afeándole que "en su caso, tiene un plus de responsabilidad, por ser del partido que gobierna la nación".

Retraso de Ronda Sur, no llegada de conexiones ferroviarias, exigencia de obligaciones financieras y presupuestarias, el no contar con PGE "desde hace años", las "97 subidas de impuestos del Gobierno Sánchez", el 'sablazo' a los autónomos o el 'basurazo', o la reclamación "de una sola de las viviendas que Sánchez iba a construir" han sido algunas de los asuntos reclamados por Miguel Sáinz a Alonso.

Ha sido especialmente duro con María Jiménez, portavoz del Grupo de VOX, formación de la que ha dicho que "su proyecto es una involución política en toda regla" y quien ha achacado que "le pesa mucho su falta de experiencia de gobierno, se les está pasando la Legislatura sin aportar nada en un modelo de ciudad".

Y ha afirmado de forma rotunda que "no vamos a habilitarles ningún retroceso en materia social, nosotros estamos en el centro y usted en la extrema derecha y además perdida".

En el caso de los partidos del Grupo Mixto, a Rubén Antoñanzas, del PR+, ha señalado que le ha visto "desdibujado y perdido", además de recordarle que "fue cómplice de cuatro años de inactividad total". Una crítica que ha extendido a la portavoz de Podemos-IU, Amaia Castro, en referencia especial en su caso al tema de la vivienda "donde no hizo nada en cuatro años y ahora quiere darnos lecciones".

Sobre el PP, para concluir, ha reclamado "el un trabajo serio y ambicioso del Grupo". "Nos sobra ilusión, ambición y capacidad de escucha y diálogo. La ciudad ha mejorado sensiblemente en estos dos años, Logroño tiene un brillante futuro por delante gracias al PP", ha terminado sentenciando Sáinz.