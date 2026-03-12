Salud defiende el buen funcionamiento del hospital de Calahorra con más presupuesto, plantilla y cartera de servicios

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha valorado el buen funcionamiento del hospital de Calahorra "a pesar del panorama nacional y de un Ministerio que lejos de ayudar solo enreda". Así las cosas -ha asegurado- "se ha aumentado la cartera de servicios, el presupuesto, la plantilla, la coordinación, la equidad en la asistencia sanitaria y más que vamos a hacer".

María Martín ha respondido así durante la sesión plenaria que se celebra este jueves en el Parlamento riojano. A una pregunta registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para saber cómo valora el Gobierno la situación de la atención hospitalaria en nuestra comunidad autónoma, la consejera ha querido recordar también que, además de estas mejoras, en Urgencias del hospital de Calahorra "están cubiertas todas las plazas -con cuatro médicos más".

Además, los equipos están renovados y este año la inversión es mucho mayor "de la que podría haberse hecho en la legislatura anterior", ha asegurado. A ello ha sumado que hay más enfermeras, más médicos, más farmacéuticos, más cirujanos, menos demoras... "y en ello seguiremos trabajando".

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado la política sanitaria del Gobierno riojano que "presume mucho de inversiones y de recursos humanos pero la realidad es que los médicos, las enfermeras o los técnicos del Hospital de Calahorra están buscando una salida para abandonarlo".

Ante ello -expresa- "mientras exhiben crecimiento de presupuesto, la realidad es que hay menos dinero para personal, para invertir y más dinero para los centros privados, pero el PP ya no engaña a nadie".

"SABEMOS DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE TENEMOS QUE IR"

También relacionado con Salud y Políticas Sociales, la consejera del ramo ha destacado que gracias al trabajo coordinado y al estudio de la realidad sanitaria de La Rioja "sabemos en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir" en materia de política sanitaria.

Como ha explicado, en su respuesta a su propio grupo parlamentario sobre cómo cree el Gobierno que se anticipa en la toma de decisiones a las necesidades futuras del sistema sociosanitario riojano, "anticiparse a las necesidades no significa reaccionar a los problemas cuando aparecen sino planificar, coordinar y construir sobre el modelo que vamos a necesitar mañana".

Por eso ha puesto en valor el Plan Transversal en el que gira que cuenta con todos los departamentos para ofrecer el mejor servicio. Todo ello bajo tres ejes principales, por un lado, la prevención y la promoción de la salud física y mental; la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía.

También desde la desinstitucionalización, en todos los ámbitos de sus competencias, en salud mental "para evitar hospitalizaciones con terapias asertivas" pero también en menores en protección "donde nuestro modelo ha sido reconocido por España y asociaciones" y en el caso de mayores que "intentamos por todos los medios que el que quiera estar en casa lo esté".

El tercer pilar ha indicado es la coordinación no solo entre Consejerías sino también en las competencias del Gobierno y recursos y asistencias. Para ello -ha recordado la consejera- se hizo un estudio de la realidad de La Rioja (de población, necesidades, recursos humanos y territorio) y, con todo ello, "es por lo que hoy en día sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir".

AYUDAS A AUTÓNOMOS

En otro orden de asuntos, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha asegurado que no es verdad que se repartan ayudas a autónomos sin ningún criterio de renta. Ha respondido así a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista indicando, además, que "el plan de autónomos del Gobierno de La Rioja -que contaba con diferentes convocatorias- no excluye a nadie".

"Nos esforzamos en llegar al máximo del colectivo que, en la anterior legislatura, estaba olvidado. No es cierto que las ayudas se repartan sin criterios económicos. Seguiremos trabajando para que ningún autónomo se quede fuera y para ayudar al mundo rural", ha finalizado.