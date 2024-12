El San Pedro, junto a Stanpa, celebra el primer taller 'Ponte guapa, te sentirás mejor' para pacientes oncológicas

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hosptial San Pedro, junto a Fundación Stanpa, ha celebrado el primer taller 'Ponte guapa, te sentirás mejor' para pacientes oncológicas al que ha asistido la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

También han participado la directora de Enfermería de Atención Hospitalaria del SERIS, Teresa Sufrate; el jefe de Oncología, Alfonso Martín Carnicero; la responsable de enfermería de Hospitalización, Elena Garrote, profesional que ha liderado el proyecto, y la coordinadora del programa, Laura González Hidalgo.

La titular de Salud agradecía la absoluta implicación de la dirección de Enfermería y del Servicio de Oncología, especialmente, de las enfermeras del Hospital de Día. "Unas profesionales que están volcadas en llevar adelante este programa para ayudar a nuestras pacientes ya que, presentar un aspecto atractivo y saludable es mucho más importante de lo que habitualmente creemos".

Con este programa, además de ayudarles a tener un mejor estado de ánimo, "es una oportunidad excelente para compartir sus experiencias, y todo eso es fundamental para afrontar los efectos secundarios del tratamiento".

De acuerdo a los criterios establecidos por el Servicio de Oncología del SERIS, desde la consulta de enfermería del Hospital de Día Onco-Hematológico, se ofrece a las pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico la posibilidad de participar en estos talleres de cosmética y maquillaje, a través de un programa de voluntariado, con productos donados altruistamente y atendidos por esteticistas titulados voluntarios.

El objetivo de estos talleres es disminuir o evitar los efectos secundarios de la medicación sobre la piel y mejorar la autoestima de las pacientes.

El Hospital San Pedro prevé programar esta actividad con una periodicidad trimestral si bien, dependiendo de la demanda, podría ampliarse y para un máximo de diez pacientes por taller.

En esta actividad, esteticistas y maquilladoras profesionales voluntarias enseñan a las pacientes a cuidar su piel y a maquillarse durante el tratamiento, siguiendo pasos esenciales para cuidar el cabello, la piel y las uñas, así como trucos de maquillaje y consejos para protegerse del sol mientras estén siendo tratadas.

Esta iniciativa, incluida en el Plan de Humanización del SERIS, nace con el objetivo de promover el bienestar y la comodidad de las pacientes.

El programa que en España lleva por nombre 'Ponte guapa, te sentirás mejor', forma parte del exitoso 'Look Good Feel Better', un programa basado en talleres y sesiones formativas para promover el bienestar de las personas que padecen cáncer. El programa es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional ni publicitaria.

Es una iniciativa solidaria 360º en la que, durante los talleres, voluntarias y pacientes disfrutan y practican con productos donados por más de 30 empresas fabricantes de cosméticos, patronos y colaboradores de la Fundación Stanpa, que componen un completo neceser.

En España, el programa se desarrolla en más de 65 hospitales públicos a través de talleres destinados a grupos de mujeres. Estos talleres cuentan con la colaboración de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos y voluntarios de la*Asociación Española Contra el Cáncer) y están dirigidos por voluntarios profesionales de la belleza que guían a las pacientes a través de los 12 pasos esenciales para el cuidado de la piel y el uso del maquillaje.