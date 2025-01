Sandra Herrero protagoniza la iniciativa 'Yo expongo' en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

Su obra, una fotografía titulada 'Autodescubrimiento', se muestra hasta el día 11

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sandra Herrero (La Rioja, 1984) protagoniza la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja. Su obra, una fotografía titulada 'Autodescubrimiento', se muestra durante estos días de enero.

'Yo expongo' es un proyecto de Fundación Caja Rioja que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

Sandra Herrero ha sido una apasionada de la fotografía desde niña. Ha realizado varios cursos desde 2015 en la Universidad Popular con Teresa Rodríguez y otros con Félix Guerra.

"Desde hace un tiempo me gusta jugar a buscar imágenes que entre ellas digan algo, o también crear las que rondan por mi cabeza. En 'Autodescubrimiento' he querido mostrar que todos tenemos algo que descubrir de nosotros mismos, necesitamos quitarnos de encima las losas que no dejan ver lo mejor, nuestro verdadero yo que muchas veces por miedo a la crítica no lo hacemos".

"Pero es algo que solo podemos hacer nosotros mismos. ¿Te animas a autodescubrir tu verdadero 'yo'?", se pregunta la autora.

'Yo expongo' está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.