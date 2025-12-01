Santo Domingo acoge este martes la II edición de la jornada 'Muy Capacitados'

II ediución de 'Muy capacitados' - II EDIUCIÓN DE 'MUY CAPACITADOS'

El próximo 2 de diciembre, La Alhóndiga de Santo Domingo de la Calzada se convertirá en un espacio para sentir, escuchar y mirar la realidad desde otras perspectivas. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que encabeza Mercedes García, con la colaboración de Radio Rioja, impulsa una jornada dedicada a la diversidad funcional donde el arte será el motor que acerque a la ciudadanía, despierte emociones y derribe barreras.

Bajo el título 'El arte y la cultura en la discapacidad', la mañana -a partir de las 10,00 horas- reunirá charlas, ponencias, cortometrajes y un coloquio abierto al público. Será una invitación a comprender que todas las personas poseen talentos únicos y formas propias de expresarse, y que el arte puede convertirse en un lenguaje común capaz de unir miradas y transformar actitudes.

Durante la jornada participarán creadores como Domingo Pisón y Luis Arrojo, cuyas obras se proyectarán en el Cine Avenida, además de entidades que trabajan cada día por una sociedad más inclusiva: Plena Inclusión, La Rioja Sin Barreras, Asprodema, los colegios de educación especial Marqués de Vallejo y Los Ángeles, ARPA Autismo, Aspace, ARSIDO y CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor, estos últimos con una representación musical que pondrá en escena la fuerza del arte como herramienta de transformación.

Daremos comienzo con las intervenciones de la Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, el alcalde Raúl Riaño y Alberto Aparicio, director de Radio Rioja cadena Ser. Después hablaremos con Luis Arrojo, director de cine y autor del corto-película 'Marciano García' interpretado por Fernando Martínez, actor de Down La Rioja (ARSIDO) que también participará en la conversación; y con Domingo Pisón, director, guionista y productor sordo, autor de "Veo oscuro".

Pasaremos a conocer los proyectos turísticos y culturales de Plena inclusión y Asprodema, con Sandra Loza y Carmen Alonso; y Con Ana Rodrigo, de La Rioja sin Barreras, que nos hablará de su guía de accesibilidad a los recursos turísticos, culturales y de ocio para sus usuarios. Hacia las 11,00 horas, la tertulia seguirá sobre formación y empleo con Ana Miguel, del centro de educación especial Marqués de Vallejo; Patricia San José, del centro educativo especial Los Ángeles; Alicia Fernández de ARPA Autismo; y Roberto Sobrino de ASPACE, además contaremos con usuarios de los dos colegios y dos asociaciones.

Ya, en la última parte, trataremos el teatro como un escenario de emociones con Luca Ramonda, del grupo de Teatro ARSIDO y Rubén García del CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor. Estos últimos, después de unas pequeñas conclusiones finales por parte de la concejala de Participación ciudadana, despedirán la mañana con un número musical. Ya por la tarde, a las 19,00 horas en el cine Avenida, se proyectarán los cortos 'Marciano García' y 'Veo Oscuro', con entrada gratuita, y con la presencia de sus directores.

Esta cita nace con la convicción de que la creatividad no entiende de límites y de que la diversidad funcional es también una fuente de sensibilidad, innovación y belleza. El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada apuesta así por una cultura que abra puertas, reconozca el valor de todas las personas y construya una comunidad más humana y cercana.

Al día siguiente, 3 de diciembre, Día internacional de las personas con discapacidad, se celebrará en Nájera, por parte del Centro de Atención diurna La Sierra de Asprodema, una marcha a las 10,30, desde su centro hasta el frontón, con el lema 'Por encima de la discapacidad estamos las personas', a la que invitamos a todos a que acudan.