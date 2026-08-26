Sanz afirma que los requerimientos a promotoras de VPO en Logroño "se están contestando" en "los tiempos oportunos"

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha afirmado este miércoles que los requerimientos de información a las empresas promotoras de 104 VPO adjudicadas en suelo público en la ciudad "se están contestando" en "los tiempos oportunos" y "en los márgenes que la ley establece".

Así ha contestado Sanz a preguntas de los medios de comunicación tras la presentación de una moción que el Grupo Municipal Socialista va a llevar al próximo pleno del Consistorio, el día 3 de septiembre, en la que se reclama realizar un nuevo requerimiento a estas promotoras -después de tres "no contestados"- y, si siguen sin responder, tomar medidas al respecto, incluida la posibilidad de sanciones.

En su respuesta, la portavoz del Ejecutivo local ha recalcado que "lo que estamos haciendo es lo que este equipo de Gobierno ha trabajado desde el principio de la legislatura, actuando para que los logroñeses tengan acceso a una vivienda en estos momentos en los que es tan complicado".

Para ello, ha recordado, "presentamos un Plan de Vivienda que estamos cumpliendo rigurosamente", que está conduciendo, ha afirmado, "a una realidad es que se está posibilitando poner a disposición de los logroñeses y de las logroñesas el patrimonio municipal de suelo precisamente para la construcción de viviendas".

"Una realidad -ha asegurado- que se está palpando porque estamos comprobando que esas parcelas, tanto las que van a ser destinadas a VPO como las que son proindivisos o son adjudicaciones que se han realizado para construir vivienda libre, son una realidad. Tenemos un compromiso que vamos a seguir cumpliendo".

Frente a ello, Sanz ha apuntado que "nosotros, ante el ruido y la manipulación que el PSOE quiere hacer con ciertas informaciones, nos centramos en una gestión responsable, que lo que pretende es facilitar el acceso a la vivienda a los logroñeses y logroñesas".

Todo, ha añadido, mediante un procedimiento que "desde el primer momento se ha realizado con garantías, es un procedimiento garantista", dentro del que la portavoz ha subrayado que "esos requerimientos forman parte de la normalidad administrativa dentro de esa responsabilidad 'in vigilando' que el Ayuntamiento tiene sobre los pliegos".

"Y es lo que estamos realizando, dando cumplimiento rigurosamente a lo que establecía el pliego de prescripciones técnicas. Y las promotoras que han sido adjudicatarias de esas parcelas están igualmente dando cumplimiento con rigurosidad a ese pliego de prescripciones técnicas. Los requerimientos se han efectuado y los requerimientos se están contestando. Esa es la realidad", ha recalcado Celia Sanz.

Igualmente, ha querido poner en valor a los adquirentes de las VPO "que cumplen los requisitos establecidos por la legislación" al mism,o tiempo que ha valorado "la profesionalidad y el rigor de los técnicos municipales que lo que están haciendo es dar cumplimiento a ese pliego garantista", con los requerimientos que "ya venían establecidos en la cláusula 20 y la 29 del pliego".

Sanz ha insistido en que "las empresas están dando cumplida respuesta a esos requerimientos", con unos trámites que "evidentemente tienen unos plazos que se están cumplimentando de manera rigurosa".

"RUIDO".

Ha aprovechado para afear al PSOE que "lo que está haciendo es crear ruido, mientras que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar y demostrando con hechos que la vivienda puede ser una realidad en Logroño y desde luego la vivienda de protección oficial ya lo está siendo".

Y ha proseguido incidiendo en que "lo que el Partido Socialista -ha proseguido- intente embarrar o el ruido que quiera hacer nos vamos a mantener al margen porque nuestro objetivo es actuar gestionar y conseguir que la vivienda sea una realidad para los logroñeses y las logroñessa, y es en lo que estamos trabajando".

"Esos requerimientos realizados por el Ayuntamiento de Logroño se están cumplimentando en los plazos que, desde luego, las promotoras tienen la información. Las promotoras nos van trasladando la información a medida que la tienen, una licencia, una calificación provisional, la lista de solicitantes... Es decir, todo ello se está realizando y comunicando en los tiempos oportunos y de acuerdo a los márgenes que la legislación establece", ha finalizado.