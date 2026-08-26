Sanz: "Confiemos en que el llamamiento a concentrarse el día 2 surta efecto y Logroño se manifieste al lado de Ceuta"

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Confiemos en que el llamamiento a concentrarse el día 2 surta efecto y Logroño se manifieste al lado de Ceuta que está pasando por momentos complicados". Así lo ha afirmado este miércoles la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, Celia Sanz.

Preguntada por los periodistas sobre la convocatoria de esa concentración, Sanz ha explicado que "lo que ha hecho el Ayuntamiento de Logroño es responder a la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional por la Federación Española de Municipios y Provincias".

Ha detallado que "ayer se comunicó por parte de la Presidencia de la Federación que se convocaba esa concentración en todos los municipios de España, hemos cogido el testigo y, como anunció ayer ya el alcalde, se va a hacer esa concentración en la Plaza del Ayuntamiento".

Una convocatoria, ha añadido, "para manifestar nuestra solidaridad y apoyo, desde luego estando al lado de esa ciudad española, que está atravesando en estos momentos esa situación de tanta dificultad".

"Confiemos en que el llamamiento para esa concentración, para el día 2, surta efecto y la ciudad de Logroño se manifieste al lado de la ciudad de Ceuta", ha concluido Celia Sanz.