Sapo Producciones reestrena Rocky Horror Show en la Sala Gonzalo de Berceo; Espectáculo de libertad, diversidad e ironía

Será en el puente de diciembre. Las entradas se pondrán a la venta este mismo martes, 4 de noviembre, a través de entradium.com LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Transgresión, libertad, diversión, ironía... estos son algunos de los ingredientes dominantes que se podrán disfrutar en la representación del espectáculo 'Rocky Horror Show', de la mano de Sapo Producciones, que se podrá ver en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño los días 5,6 y 7 de diciembre (20,15 horas) y el 8 de diciembre a las 19,15 horas. Las entradas estarán este martes, 4 de noviembre, a la venta.
El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado junto a Josué Lapeña (de Sapo Producciones), esta nueva representación que, como ha recordado, ya se realizó hace diez años dentro de Actual.
Iturriaga ha destacado esta propuesta inmersiva "donde el público va a ser totalmente protagonista". Como ha dicho "no solo se va a ver sino que se va a vivir".
Desgranando la sinopsis, el director general de Cultura ha recordado que está basada en la historia de una pareja que tiene una avería con su coche y se ve obligada a tener que pasar una noche en una mansión". A partir de ahí, "cine, música, teatro... un espectáculo único lleno de diversión" pero también "de diversidad".
En total, la Sala Gonzalo de Berceo acogerá cuatro representaciones, con diez actores principales y otros doce secundarios que darán vida a esta icónica historia que, sin duda, será un éxito de público. "Una obra que en su día rompió moldes, con una energía irreverente que anima al público a participar, a reírse y a celebrar la diversidad", ha dicho Iturriaga.
"LA CULTURA TAMBIÉN ES ATREVERSE"
"Un clásico que nos recuerda que la cultura también es atreverse, transformarse y disfrutar sin etiquetas", ha finalizado.
Por su parte, Josué Lapeña ha asegurado que están "encantados y nerviosos" por llevar a cabo este reestreno que tanto éxito tuvo en Actual. "Vamos a disfrutar, participar, divertirnos, tocarnos...". A la vez ha querido agradecer la colaboración del Gobierno de La Rioja para poder llevar a cabo este acto.
Lapeña también ha señalado que, además de los 10 años del estreno en Actual, para Sapo Producciones este 2025 es "importante" porque celebran 30 años de compañía riojana y 50 años del estreno del show en Londres.
"En esta sala -Gonzalo de Berceo- la representamos por primera vez y, de nuevo, animamos a todo el público a que vengan a disfrutar", ha finalizado.
Las entradas tienen un precio de 15 euros. No recomendada para menores de 16 años.