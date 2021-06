Sara Alba, sobre la apertura ocio nocturno: "El Gobierno de La Rioja no va a judicializar la pandemia"

Sobre el uso o no de mascarillas, el Gobierno regional apuesta por medidas coordinadas, consensuadas y similares en todo el territorio

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo regional, Sara Alba, ha aseverado que el Gobierno de La Rioja "no va a judicializar la pandemia" tras la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) de autorizar la apertura del ocio nocturno a petición de hosteleros y representantes del sector.

Sara Alba ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la habitual reunión semanal en Consejo de Gobierno. Además, ha reconocido, "nuestra propuesta era mantener el ocio nocturno cerrado pero el Tribunal Superior ha opinado de manera diferente, respetamos la resolución y así la acateremos".

Aún así, ha reconocido, "nosotros pensábamos que la medida de mantener el ocio nocturno cerrado era necesario para ayudar a controlar la pandemia pero, como repito, el Gobierno de La Rioja no va a judicializar la pandemia".

"Nosotros queremos una desescalada firme y tranquila, siguiendo todas las recomendaciones. No hay que olvidar las medidas que ya hemos aprendido y que debemos interiorizar porque consideramos que el principio de cautela y prevención es el camino para conseguir el fin de la pandemia".

Finalmente, Sara Alba ha indicado que, "en cualquier caso" el Gobierno de La Rioja "en función de la situación pandémica seguirá tomando las medidas que tenga que tomar, sean lo duras que sean, en función de la evolución de los datos".

En otro orden de asuntos, la consejera de Salud ha explicado que el Gobierno regional es partidario de "adoptar medidas coordinadas y consensuadas" en el marco del Consejo Interterritorial también sobre el uso de las mascarillas.

"Creemos que hay que adoptar medidas coordinadas porque nos han funcionado bien y han sido buenos resultados, por lo tanto, el debate de las mascarillas ha de ser acordado y abordado en el marco del Consejo Interterritorial".

Aún así, ha indicado, "más allá de su uso es importante recordar la responsabilidad individual de cada uno porque la pandemia no ha terminado, la vacunación va a buen ritmo pero no tenemos a toda la población protegida".

Por todo ello, ha explicado, "la decisión sobre el uso o no de la mascarilla debe ser consensuada y con todos los territorios de la misma manera, si no, no tendría sentido".

"En pandemia no hay nada estable y fijo, adoptar medidas y cambiar escenarios es algo con lo que venimeos trabajando desde el principio porque la pandemia avanza y retrocede y las decisiones han de ir acomodándose, en eso seguiremos trabajando", ha finalizado.

DESALOJO "SI FUERA NECESARIO"

En otro orden de asuntos, y con respecto al asentamiento de personas (que incluso pernoctan en el lugar) y que se encuentran desde hace días en el entorno de la Sierra de la Demanda, el Gobierno de La Rioja asegura que tiene conocimiento del hecho y está estudiando las medidas oportunas a adoptar en este caso junto con el resto de instituciones que están afectados -como los Ayuntamientos del entorno. "Adoptaremos las medidas que sean oportunas, incluido el desalojo si fuera necesario".