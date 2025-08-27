La segunda edición de 'Mute' contará con siete espectáculos entre el 10 al 14 de septiembre en cinco escenarios

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'Mute' contará con siete espectáculos, dos más que en la anterior, entre el 10 al 14 de septiembre en cinco escenarios con los montajes de artes escénicas más galardonados de España, según ha destacado el director del Festival, Fernando Moreno. Las entradas para cada espectáculo, que tienen un precio de 8 euros y solo son numeradas en la Sala Gonzalo de Berceo, pueden adquirirse en la página web mutefestival.com.

Ha estado acompañado en la presentación del director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y de la concejala de Cultura, Rosa Fernández. Moreno ha destacado que "con este nuevo Festival MUTE, el 'Perro Azul Teatro', que somos la compañía que lo producimos, se consolida en la creación de espacios de exhibición teatral para todos los públicos, enriqueciendo el panorama teatral riojano".

"Es un espacio de exhibición singular donde celebramos el teatro gestual y la diversidad escénica contemporánea; una cita de referencia que apuesta por una programación dinámica, atrevida, contemporánea y lúdica. Vamos a regresar convirtiendo la ciudad de Logroño en un epicentro de las artes escénicas en La Rioja", ha resaltado el director.

Los montajes se podrán disfrutar, al precio de 9 euros, en la Sala Gonzalo de Berceo, la Biblioteca de La Rioja y la Biblioteca Rafael Azcona con circo, danza, títeres, teatro de actores y música destinados a todos los públicos y que "han sido premiados en varias de las principales ferias nacionales del ámbito teatral", ha resaltado.

Por su parte, Fernández ha indicado que "aunque lleva solo dos años, ya podemos decir que va a ser un festival que se va a consolidar" en los que "se va convertir a Logroño, una vez más, en el epicentro de la cultura".

Iturriaga, en su intervención, ha puesto en valor que es una "programación dinámica, atrevida, comprometida y lúdica". "Vamos a tener tres espectáculos de teatro circo, dos de teatro con títeres y objetos, otro de danza, y, además, vamos a tener música, teatro gestual y de objeto de la mano del 'Perro azul' de Fernando Moreno"

Siete propuestas de reconocidas compañías artísticas de siete comunidades autónomas, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Andalucía, Cataluña y La Rioja, que convertirán a Logroño en el epicentro de la diversidad escénica actual. El año pasado congregó, con dos montajes menos, a 850 espectadores.

PROGRAMACIÓN

El Festival Mute de teatro gestual de La Rioja comenzará el miércoles 10 de septiembre con el espectáculo de teatro circo 'Yûgen' de la compañía navarra La Banda, el jueves 11 de septiembre se desarrollará el teatro de títeres y objetos 'Vida' de Javier Aranda y el viernes 12 será el turno de la propuesta de teatro circo 'Mute' de la compañía Orain-bi.

El sábado 13, en la Sala Gonzalo de Berceo, la compañía Escena Miriñaque presentará el espectáculo de danza-teatro 'tÁ' y ese mismo día, pero a diferente hora y en la Biblioteca de La Rioja, Zen del Sur desarrollará su propuesta de teatro circo y música 'Xpectro'. Como broche final, el domingo 14 de septiembre por la mañana, la compañía Zero en Conducta desarrollará dos pases del teatro de títeres y objetos 'trashhh!!!' en la Biblioteca Rafael Azcona y, por la tarde, en la Sala Gonzalo de Berceo, la compañía El Perro Azul presentará 'Ocupado'.

El Festival Mute, que se organizó por primera vez en 2024 y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, apuesta por traer a Logroño una programación dinámica, atrevida, comprometida y lúdica que permita crear un espacio de exhibición singular donde disfrutar del teatro gestual y la diversidad escénica contemporánea.