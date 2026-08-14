La Seguridad Social alcanza los 23.839 afiliados extranjeros en julio en La Rioja y suma casi 2.000 en un año

Archivo - Trabajadores durante la realización de obras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha alcanzado las 23.839 personas afiliadas extranjeras en La Rioja en julio, 269 menos que el mes anterior (-1,12) y 1.975 más que hace un año.

Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, la afiliación extranjera en La Rioja ha crecido un 9,03 por ciento interanual.

De las 23.839 personas afiliadas extranjeras registradas en julio en La Rioja, 13.463 son hombres y 10.376 son mujeres. Las mujeres superan ya el 43 por ciento del total de personas trabajadoras extranjeras afiliadas.

Alrededor del 32 por ciento de las personas afiliadas extranjeras en la comunidad riojana procede de países de la Unión Europea (7.724 personas).

Por nacionalidades, Rumanía es el país con más afiliados a la Seguridad Social en La Rioja y supera los 5.630 cotizantes (5.630). Le sigue Marruecos (3.699), Colombia (3.338) y Venezuela (1.128).

Si en el conjunto de la afiliación representan el 16,53 por ciento de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería trabajan el 15,02 por ciento de los afiliados extranjeros de La Rioja; en Industria Manufacturera, el 14,68 por ciento; en Construcción suponen el 9,49 por ciento; en Actividades Administrativas, el 9,2 por ciento; en Comercio al por mayor y al por menor, el 8,98 por ciento; en Actividades sanitarias y servicios, el (7,13 por ciento) y en Transporte, el 6,83 por ciento.

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: el 11,21 por ciento del total de trabajadores extranjeros afiliados lo están en el Sistema Especial del Hogar y el 6,13 por ciento en el Sistema Especial Agrario.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos se sitúa en 2.935 en La Rioja, lo que supone el 12,31 por ciento del total de personas trabajadoras extranjeras afiliadas.

La Delegación de Gobierno ha señalado la presencia de trabajadores extranjeros que emprenden en Construcción (22,44 por ciento). Destaca también su presencia en otras actividades, como Hostelería (18,99 por ciento), Comercio al por mayor y al por menor (18,73 por ciento) Transporte y almacenamiento (9,65 por ciento) y otros servicios (11,235).