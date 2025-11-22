La Semana Santa logroñesa recuperará el misterio 'El beso de Judas-El Prendimiento'

La Asociación Parroquial "El Prendimiento" encarga al escultor Daniel Herrera las imágenes que compondrán el misterio "El Beso de Judas - El Prendimiento". - ASOCIACIÓN PARROQUIAL 'EL PRENDIMIENTO'

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Parroquial 'El Prendimiento' ha encargado al escultor Daniel Herrera las imágenes que permitirán recuperar el misterio 'El Beso de Judas - El Prendimiento', esperando tenerlas listas antes de la Cuaresma de 2027.

Tal y como ha informado la asociación, el Capítulo General del pasado 04 de noviembre de 2025 aprobó, por unanimidad, el proyecto artístico y catequético de esta asociación ubicada en la Parroquia de San Ignacio de Loyola de Logroño.

Este proyecto viene a recuperar un pasaje que ya tuvo representación en la Semana Santa logroñesa del S. XVIII.

En el año 2024, ha relatado, se puso en marcha en el seno de la Parroquia de San Ignacio de Loyola el proyecto de poner en marcha una nueva Cofradía en la ciudad de Logroño.

Este proyecto tiene como base la recuperación de un paso que ya existió hasta las desamortizaciones del S.XVIII, y representa el pasaje evangélico del prendimiento del Señor en Getsemaní, instante en que Judas señala a Cristo para ser arrestado mediante un beso.

Desde la constitución de la Asociación Parroquial 'El Prendimiento' su Junta de Gobierno, encabezada por Susana Gil como Hermana Mayor y bajo la guía espiritual de Francisco Javier Silanes, prior y párroco de San Ignacio de Loyola, ha realizado actividades encaminadas a dinamizar la vida comunitaria de esta zona de Logroño.

Un "hito" en este camino fue la celebración de un Vía Crucis el pasado Domingo de Ramos que reunió a varios cientos de personas entorno a la figura de la Pasión de Cristo.

Ahora, los miembros de la entidad, reunidos en Capítulo General, han aprobado el encargo de las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Redención al escultor, originario de El Puerto de Santa María (Cádiz), Daniel Herrera.

CONJUNTO ESCULTÓRICO

Este joven escultor, formado en la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia y posteriormente en el taller del reconocido pintor Daniel Sueiras, ha llevado a cabo las imágenes del Misterio de Nuestra Madre de la Humildad y Ntra. Sra. de los Ángeles de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la Dolorosa titular de la Hermandad del Gran Poder de Marismillas (Sevilla) entre otras obras.

El conjunto escultórico estará compuesto, inicialmente, por las imágenes de Cristo y Judas, representando el encuentro de ambos en el momento previo a la detención de El Señor.

La factura será en madera de cedro real y policromía al óleo según técnica tradicional. Se espera que la entrega de las imágenes se produzca antes de la Cuaresma de 2027 y será financiado con las aportaciones de los Cofrades, Donativos y aportaciones recibidas por las actividades que se realicen.

Gil Torres ha destacado: "Queremos que el barrio se rejuvenezca y revitalice, y que desde la Parroquia aportemos, también, al engrandecimiento de nuestra Semana Santa".

Por su parte, el prior y párroco de San Ignacio de Loyola, ha señalado: "Queremos implicar a los vecinos y vecinas la movilización del barrio, para ello, con este proyecto, abrimos nuestra Parroquia no sólo a la catequesis, sino también a una propuesta de vida en comunidad y comunión con Cristo a través del amor y la devoción".

Desde la Parroquia de San Ignacio de Loyola se anima a la ciudadanía a colaborar en la financiación de este proyecto a través de donaciones por medio de la cuenta bancaria de la misma ES06 2085 5687 2903 3023 1585.