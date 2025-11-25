La Semana del Voluntariado visibilizará su definición más transversal y mostrará sus avances para aprobar una nueva Ley

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Voluntariado Social celebrará del 1 al 5 de diciembre la Semana del Voluntariado bajo el lema 'Me da la Vida' con el fin de visibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de esta labor, que no solo se debe ceñir a lo social sino que debe ser transversal, y dar a conocer uno de sus retos más ambiciosos como es la creación de una nueva Ley que acoja el nuevo concepto del voluntariado en su término más amplio.

Previamente a estos actos, la Federación ha celebrado este martes una nueva mesa de seguimiento, con diferentes entidades, para dar a conocer sus pasos más próximos. Como ha destacado el presidente de la federación riojana, Jorge Ruiz Chicote, la nueva junta trabaja "en buscar la transversalidad el voluntariado", es decir, "en romper esa etiqueta de no solo lo social sino de que haya más concepciones que tienen que estar vinculadas al voluntariado".

Así las cosas -afirma- "queremos una transversalidad real y una participación activa de todos los agentes que conforman la sociedad". Por eso, como ha explicado el presidente, en la Mesa hay tres Consejerías representadas, de Servicios Sociales, de Educación y Cultura así como el Ayuntamiento de Logroño, la Federación de Empresas y las dos universidades, UR y UNIR.

"Y dentro de ello lo que buscamos es trabajar en un plan estratégico para desarrollar el voluntariado en estos próximos cuatro años" y lo haremos -ha dicho- "con el pistoletazo de salida; la Semana del Voluntariado".

En esa semana habrá numerosas actividades y jornadas de puertas abiertas en las sedes de las entidades sociales, además de una Feria de Asociaciones que se celebrará el día 4 de diciembre en Riojaforum y un acto central por el Día Internacional del Voluntariado el 5 de diciembre en La Capilla (Marqués de Murrieta, 76, de Logroño).

NUEVA LEY DE VOLUNTARIADO

Precisamente el día 5 de diciembre será importante porque "queremos presentar el borrador de la Ley de Voluntariado, que llevamos trabajando durante todo el año con el objetivo de que pueda entrar en el Parlamento el año que viene y se apruebe con amplia mayoría".

Como ha explicado, la Ley actual vigente data de 1998 "y se ha quedado obsoleta también por los cambios que ha habido a nivel social". Por tanto "buscamos una adaptación de la Ley a los momentos actuales, con esa visión de transversalidad del voluntariado". También incorpora "esa evaluación de competencias que un voluntario puede ir adquiriendo a lo largo de toda su trayectoria y que le puede ser una oportunidad o bien de crecimiento personal o bien de capacidad para poder insertarse en el mercado laboral".

Además aprovecharán para lanzar la campaña 'Me da la Vida' en la que se une "lo que es para nosotros el voluntariado, independientemente de si vienes del mundo de lo social o del ecológico, deportivo o corporativo... conocer para crecer y desarrollar la función principal; ayudar a otras personas".

"UN PILAR FUNDAMENTAL" PARA EL GOBIERNO DE LA RIOJA

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha explicado que para el Gobierno riojano "el voluntariado es uno de los pilares fundamentales" que se demuestra "con trabajo, actos y objetivos muy concretos".

Porque -como ha dicho- el voluntariado se nutre de dos cuestiones principales la de coordinación institucional, "que se demuestra precisamente con esta mesa institucional", y con la participación ciudadana y su compromiso social.

Además ha destacado que desde los Servicios Sociales el voluntariado es una herramienta absolutamente eficaz para todos los desafíos que tenemos que abordar. "Y además no solo ayuda a las personas que lo necesitan, que es a quien va dirigido, sino a aquellas personas que realizan su labor como voluntarios".

"Y esa muestra es esta campaña de 'Me da la vida', que quien lo ha interpretado asegura que da crecimiento personal, conexiones y te prepara para la vida prelaboral".

"SER PARTE DEL CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD"

Finalmente desde el Ayuntamiento de Logroño, la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz, se ha centrado en la causa social del voluntariado porque como ha asegurado "es la mejor de las inversiones. Nos permite conocer otras realidades, otras vulnerabilidades, ser parte de un crecimiento de la sociedad y trae ventajas para las dos partes".

Desde el Consistorio han mostrado su voluntad en colaborar con esta Semana del Voluntariado y, en este sentido, Sainz ha dicho que se iluminará en azul diferentes espacios institucionales y también cederán un espacio para hacer un mural simbólico, en el Paseo de La Florida, con ese llamamiento "a recordar la causa social y esa participación tan necesaria de todos en mejorar la sociedad y en crecer en todos los sentidos como una comunidad".

En la mesa del Voluntariado de este martes también han participado el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, entre otras autoridades.