De la Serna valora TECHRIOJA como proyecto "catalizador de inversiones" con el desarrollo de la IA aplicada al español

Archivo - El exministro de Fomento Iñigo de la Serna - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha destacado hoy, en el marco del encuentro celebrado en Logroño Diálogos para el Desarrollo, la apuesta por la inteligencia artificial aplicada al español, a través de TECHRIOJA, como proyecto estratégico "catalizador y captador de inversiones".

De la Serna ha protagonizado, junto con el economista y profesor de la Universidad de Alcalá Jose Carlos Díez, un nuevo encuentro organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución, Urbaser e iRiego al que han asistido, entre otros, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha visto que en La Rioja "se están haciendo esfuerzos muy importantes para poder desarrollar palancas de desarrollo socioeconómico para el futuro".

Ha citado, en este sentido, el acierto en la inversión en una Facultad de Medicina y en TECHRIOJA, proyecto que estará ubicada en el recinto ferial de Albelda de Iregua y aspira a ser referencia para el ecosistema riojano de innovación, y que ha visto "especialmente oportuno".

Para De la Serna, son "especialmente acertadas las propuestas que giran en torno a la incorporación" de La Rioja "como uno de los 'hubs' de innovación más relevantes en nuestro país". TECHRIOJA, ha destacado, podrá "concentrar talento relacionado con la innovación tecnológica".

Un lugar, ha desarrollado, que servirá "para emprendedores, para aceleradores, para el desarrollo de proyectos específicos de inteligencia artificial".

"Está muy bien que la inteligencia artificial no se implante de manera genérica sino que se oriente a las fortalezas que uno tiene en su tierra, por eso, la inteligencia artificial aplicada al español es un proyecto estratégico muy importante", ha visto.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y VIVIENDA

De la Serna también ha dado su visión sobre cuáles pueden ser los "grandes retos urgentes" en España, entre los que ha situado "la dependencia energética" en la que, tras el apagón, se ha demostrado, ha dicho, "que hay una inestabilidad".

También, "un cambio de ciclo con el mix energético" y por eso ha considerado que es importante "garantizar que no se produzcan sucesos similares" y "de ahí la importancia, por ejemplo", ha citado, "de dar continuidad a las plantas de energía nuclear".

Le ha preocupado especialmente que "como país no estamos sabiendo dar respuesta a las necesidades que hay de infraestructuras hidráulicas"; y se ha detenido en la vivienda, que ha considerado "un problema de tramitación".

También ha visto necesario "mejorar la competitividad" de España y, en este sentido, ha dicho que "reducir las jornadas laborales y ampliar los permisos que se dan, o aumentar el número de días de teleasistencia e incrementar las cotizaciones, va en detrimento de la competitividad del sector empresarial".

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

Díez, por su parte, ha señalado que "la economía acaba el año con mucha inercia y las perspectivas para el año que viene son que sea un año similar, salvo que pasen cosas no previstas". "Tenemos un presidente en la Casa Blanca un poco impredecible, y las cosas que suele hacer en economía tienen un impacto negativo", ha añadido.

Para este economista, la perspectiva es de crecimiento. "Mientras tengamos dinámicas internas de crecimiento sin dependencia del exterior, pues se puede crecer. No es el mejor modelo, pero evidentemente que se puede crecer", ha dicho.

Ha apuntado, también, que "hay un déficit de unas 700.000 viviendas, según el Banco de España, y estamos construyendo menos de la mitad de las que se necesitan para cubrir las necesidades del año".

"Por lo tanto, tenemos una crisis de vivienda muy grave, viene de atrás y va a tardar en resolverse. La única solución es que se acabe la burocracia y aquí la culpa no es de Pedro Sánchez", ha afirmado considerando que comunidades autónomas y ayuntamientos "tienen que agilizar todo lo máximo posible el suelo disponible".