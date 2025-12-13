El servicio postal de Correos en el Ayuntamiento de Logroño se restablecerá la semana próxima

Archivo - Imagen de archivo de buzones de Correos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio postal de Correos en el Ayuntamiento de Logroño se restablecerá a partir de la próxima semana tras las gestiones y conversaciones mantenidas entre las unidades técnicas de ambas entidades.

Como adelantó el Consistorio logroñés se estaba trabajando para regularizar la situación y que el servicio se restableciera lo antes posible, y así será a partir de la próxima semana.