El servicio postal de Correos en el Ayuntamiento de Logroño se restablecerá la semana próxima

Archivo - Imagen de archivo de buzones de Correos
Archivo - Imagen de archivo de buzones de Correos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 17:13
Seguir en

   LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El servicio postal de Correos en el Ayuntamiento de Logroño se restablecerá a partir de la próxima semana tras las gestiones y conversaciones mantenidas entre las unidades técnicas de ambas entidades.

   Como adelantó el Consistorio logroñés se estaba trabajando para regularizar la situación y que el servicio se restableciera lo antes posible, y así será a partir de la próxima semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado