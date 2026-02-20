Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios alerta de la falta de planificación de la Policía Local de Haro

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva del Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios pone de relieve "la falta de planificación en la Policía Local de Haro y reclama la negociación urgente de una disponibilidad voluntaria para la cobertura de servicios extraordinarios".

En una nota de prensa explican que, en las últimas fechas, la Policía Local de Haro ha atravesado "una situación preocupante: en varias jornadas, el servicio ha llegado a quedar con un único agente de turno y, posteriormente, se ha recurrido de manera urgente a decretos de Alcaldía para obligar a agentes a incorporarse con menos de 48 horas de antelación".

Este pasado fin de semana -prosiguen en su escrito- varios funcionarios fueron notificados por vía telefónica, presencial y electrónicamente para acudir a trabajar "pese a encontrarse en sus días libres, algunos incluso desplazados fuera de La Rioja".

"Como siempre, respondieron con profesionalidad y sentido del deber", afirman.

Como quieren dejar claro, la utilización del decreto es una herramienta prevista en la normativa para garantizar la prestación del servicio, sin embargo, "cuando se convierte en la única vía para cubrir necesidades previsibles, deja de ser una medida excepcional y pasa a ser un parche organizativo".

"Y ese parche puede tener consecuencias personales para los funcionarios y económicas para el Ayuntamiento ya que, con la llegada del periodo estival, muchos agentes tendrán ya organizadas y abonadas sus vacaciones familiares. Si se obliga por decreto a cancelar un viaje previamente pagado, podría generarse una reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento".

Así exponen un ejemplo claro "si un agente tuviera contratado y abonado un viaje familiar a París o Nueva York y se viera obligado a cancelarlo con escasa antelación por un decreto urgente, el coste íntegro de ese viaje podría convertirse en una reclamación económica. En ese caso, el problema dejaría de ser interno y pasaría a tener impacto directo en el presupuesto municipal".

Además, la Policía Local de Haro dispone de un depósito de detenidos cuyo funcionamiento exige la presencia mínima de dos agentes por razones de seguridad jurídica y física. "Un solo agente no puede abrir un calabozo para atender una autolesión, una urgencia médica o una incidencia grave sin comprometer su propia seguridad".

Si el servicio queda con un único efectivo y se produjera un incidente con un detenido, "podrían derivarse responsabilidades para la Administración por no garantizar las condiciones mínimas de custodia".

Del mismo modo, un único agente no puede atender adecuadamente un accidente de tráfico grave, una parada cardiorrespiratoria o cualquier incidente sanitario o violento, incluso aunque ocurra en las inmediaciones de la jefatura.

"Los agentes cumplen. Jefatura cumple. El problema es estructural y tiene solución si existe voluntad política para adoptarla. La seguridad ciudadana no puede depender de que haya solo un agente disponible para todo el municipio, y todo ello es evitable".

Por ello, desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios se traslada al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro "la necesidad de implantar una disponibilidad voluntaria retribuida, asumida por los propios funcionarios de manera organizada y negociada, que permitiría cubrir los servicios con previsión, sin recurrir a medidas de última hora y sin alterar de forma abrupta la vida personal de los agentes".

La negociación y el acuerdo, afirman, "garantiza la cobertura del servicio, evita responsabilidades económicas y fomenta la planificación mediante diálogo, priorizando la seguridad de Haro y la gestión responsable".

Con todo ello, el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios insta al Ayuntamiento "a que se reúna con los representantes de los funcionarios y se negocie, para así alcanzar una solución estable que proteja tanto el servicio público como la estabilidad personal y económica de los agentes y del propio Ayuntamiento".