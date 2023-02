Somalo insiste en que "con normalidad" se están realizando interrupciones voluntarias de embarazo en La Rioja

La ubicación donde se realizan los abortos "forma parte de esa intimidad que tenemos que garantizar a las pacientes"

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Somalo, ha insistido en que "se están realizando interrupciones voluntarias del embarazo en esta comunidad autónoma en el Sistema Sanitario Público riojano con normalidad", si bien "todavía no tenemos datos concretos, y cuando los tengamos se hará un análisis y se ofrecerán oportunamente".

Somalo ha respondido de este modo, tras visitar junto a la presidenta riojana, Concha Andreu, el acelerador lineal y una gammacámara de alta tecnología del CIBIR, a preguntas sobre la realización de abortos en La Rioja.

La máxima responsable de la sanidad riojana ha apuntado que "tenemos la estimación y el objetivo de realizar el 80 por ciento con personal propio sanitario riojano, y el 20 por ciento restante acudiendo a profesionales de otras comunidades autónomas".

En este punto, ha afirmado que "no vamos a decir donde se van a realizar las intervenciones, porque el dato es que se hacen dentro del sistema sanitario público", así como ha reseñado que es un tema "muy sensible" y las "administraciones, en este caso el Servicio Riojano de Salud, tenemos la obligación de mantener a salvo y garantizar que las intevenciones se hacen en las máximas condiciones de confort, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales que lo realizan".

Somalo ha insistido en que la ubicación donde se realizan las interrupciones voluntarias de embarazo "forma parte de esa intimidad que tenemos que garantizar a las pacientes".

La consejera de Salud ha destacado que "se está implementando en La Rioja las interrupciones voluntarias de embarazo respetando, al máximo, el derechoa a la objeción de conciencia de los profesionales". "Es un tema sensible, y al igual que puede ser el de la eutanasia, no damos datos todos los días y a todas las horas de los pacientes que optan por la eutanasia, ni por los profesionales que lo realizan", de ahí que, para concluir, Somalo haya pedido la colaboración de los medios de comunicación para que "no se pidan datos que, en un principio, nos comprometan con las garantias que tenemos que prestar a los pacientes y a los profesionales".