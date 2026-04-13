LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

STAR alerta del colapso administrativo en los Juzgados de Calahorra. La plantilla actual en los Juzgados de Calahorra se encuentra "atada de pies y manos".

Desde el sindicato expresan que las plazas de Auxilio Judicial, ocupadas por personal de nueva incorporación, "tienen que afrontar un elevadísimo volumen de trabajo ordinario que hace imposible asumir, además, la gestión de un archivo histórico caótico y poner orden en dos décadas de expedientes amontonados y sin digitalizar".

La documentación permanece "mezclada" en ocho dependencias distintas sin orden correlativo, localizar un procedimiento "es hoy una tarea imposible que entorpece el servicio público", explican desde el sindicato.

"Tras el siniestro de hace cuatro años, es una temeridad que se sigan acumulando toneladas de papel sin transferir a Logroño. La Administración ignora el peligro real de que vuelva a producirse una pérdida irreparable de documentos", afirman.

El sindicato STAR ha solicitado "formalmente en dos ocasiones un refuerzo de personal por varios meses para realizar un plan de choque en el archivo. La nula respuesta de la Administración demuestra un abandono de funciones intolerable. No se puede pretender que cuatro personas solucionen solas un problema estructural que dura ya 20 años sin un apoyo extraordinario".

De este modo, STAR exige a la Administración "una solución inmediata que pase por contratación de refuerzos por varios meses de personal dedicado exclusivamente a la digitalización, ordenación y vaciado de las salas de archivo. Así como el traslado inmediato de la documentación al Archivo General para evitar que la historia judicial de Calahorra vuelva a ser pasto de las llamas".