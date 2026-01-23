STAR critica una "aplicación injusta" del Decreto de Carrera Profesional que "excluye al profesorado cesado en Navidad"

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha criticado este viernes que "la aplicación, en cuanto a requisitos de acceso, que está realizando la Administración del Decreto que regula la Carrera Horizontal para el personal docente está dejando fuera del proceso a todos los docentes cesados durante el periodo navideño, con la consecuente repercusión sobre su poder adquisitivo".

Como dicen en un comunicado, "estamos hablando de un complemento que pretende poner en valor y reconocer el progreso profesional, rendimiento, competencia y profesionalidad técnica, así como la formación y otros méritos relacionados con el conocimiento del personal docente a lo largo de su vida profesional, una valoración de mínimo 5 años, truncada por un día de inactividad puntual".

STAR recuerda que "ya advirtió, desde el primer análisis del borrador de la Convocatoria, que establecer los requisitos de acceso al grado tal y como aparecían en el documento supondría la exclusión de numerosos docentes, al no contemplar los mismos las particularidades de este personal".

"Esta situación -añade- viene determinada por un requisito que podía y debía flexibilizarse e interpretarse de una manera acorde a la especificidad de la modalidad de nombramientos del personal interino del ámbito educativo, evitando así penalizar injustamente a este colectivo".

Desde STAR, además, subrayan que "se trata de una doble penalización: en primer lugar, por el cese producido justo antes de las vacaciones y, en segundo término, por la imposibilidad de acceder a este reconocimiento profesional por no encontrarse en activo a fecha 1 de enero de 2026".

Para STAR, "la solución era evidente: exigir el requisito de actividad en la fecha de presentación de solicitudes, y no limitarlo a un único día en el que la propia Administración sabía que muchos docentes ya habían sido cesados".

Sin embargo, "y a pesar de las acciones emprendidas por esta organización, desde la Administración no se ha mostrado voluntad de corregir esta situación".

En muchos casos, "como consecuencia de estar en activo o no de un día en particular, este personal docente tendrá que esperar un año para acceder al grado, que no es otra cosa que un reconocimiento profesional y retributivo de su trabajo en los últimos 5 años, en el caso del acceso al Grado I, o de los últimos 6 años, en el caso del acceso al Grado II".

"Hablamos de una pérdida económica que puede oscilar según el grado al que se acceda y el grupo profesional al que pertenezca el personal, desde 1105 euros hasta 1725 euros anuales", lamentan desde el sindicato.

STAR insta así a la Administración "a subsanar esta situación y a modificar los requisitos de acceso a la carrera horizontal del ámbito docente de modo que el personal interino no se vea perjudicado por una interpretación de la normativa vigente que no se adapta a las particularidades de este personal".