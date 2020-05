STAR exige "un acuerdo con medidas para la previsible vuelta a las aulas"

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR exige "un acuerdo en el que se contemplen las medidas a tomar para la previsible vuelta a las aulas, aspecto que está provocando incertidumbre tanto en el personal docente como en las familias, y para lo que se debe tener a los representantes de los docentes riojanos".

Según el sindicato, "a tan solo unos días de la previsible vuelta a las aulas, ni el personal docente ni las familias saben en qué condiciones se va a llevar a cabo la apertura de los centros escolares prevista para el próximo 25 de mayo, aspecto que nos parece inaceptable".

Al sindicato STAR le preocupan tanto "las familias como el personal docente al que representa, y por supuesto, el compromiso que siempre hemos mantenido por la mejora de las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral".

"Han sido varios los momentos y foros en los que desde el sindicato STAR hemos exigido una negociación que nunca se ha llegado a producir, vulnerándose de esta forma uno de los derechos fundamentales de todo trabajador, el de representación. A pesar de haber ofrecido nuestra colaboración desde el minuto uno de esta crisis, haber presentado varios propuestas fruto de un trabajo que ha puesto de manifiesto el sentir y las necesidades de la sociedad, se nos está negando la posibilidad de negociación que otras comunidades están teniendo", afirman desde el sindicato.

Con ello, continúan, "no son pocos los temas pendientes de negociación: Plan de continuidad educativa a distancia, vuelta a las aulas en mayo, evaluación, proceso de escolarización, proyecto "Escuela Abierta", inicio del próximo curso escolar, procedimientos administrativos paralizados por el Estado de Alarma, etc. todos ellos solicitados por STAR como puntos prioritarios del orden del día en mesa sectorial de educación del día de hoy, pero se nos ha negado".

Así las cosas, explican, "de lo único que hemos tenido oportunidad de hablar en Mesa Sectorial es de la negociación de las plantillas para el próximo curso escolar, en la que desde el Sindicato STAR nos hemos visto obligados a dar un no por no tener en cuenta aspectos que para nosotros son fundamentales, siendo prioritario el hecho de no introducir dentro de la plantilla orgánica de los centros especialidades cuyos interinos nunca han tenido la oportunidad de presentarse a un procedimiento selectivo", aseguran.

Para el sindicato "es una lástima puesto que, por primera vez desde hace mucho tiempo, la negociación se ha basado en el Acuerdo de Plantillas alcanzado en 2008 en Mesa Sectorial".

Desde STAR "no vamos a cesar en nuestro empeño de llevar a Mesa de Negociación aspectos que modifican sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores, así como en exigir unas verdaderas garantías tanto para el profesorado como para el alumnado y sus familias en cuanto a las medidas previstas tanto para este fin de curso como para la vuelta el curso próximo".

STAR exige así como aspecto prioritario "un acuerdo en el que se contemplen las medidas a tomar tanto organizativas, como de protección y seguridad en la previsible vuelta a las aulas".