STAR ve positivo el cambio en el calendario de adjudicación de vacantes para dar garantías a todos los aspirantes

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que hoy era el día de inicio del proceso para la petición de destinos entre el profesorado interino, uno de los procesos más importantes del año ya que determinará el puesto que ocupará cada docente el curso próximo, "podemos confirmar que las fechas previstas han sido modificadas para así garantizar el correcto desarrollo del mismo, cambio producido como consecuencia del error ya advertido y denunciado por STAR la semana pasada".

Desde STAR, explican en una nota de prensa, "llevábamos desde la semana pasada instando a la Consejería de Educación que tomara las medidas pertinentes para garantizar que los errores detectados en la publicación del listado de interinos fueran subsanados antes del inicio de dicho procedimiento".

Así, constatando que los listados anteriores no garantizaban a todos los aspirantes seguridad en el proceso, habiendo errores, por fallos informáticos, para STAR "era imprescindible solucionar los fallos en el baremo publicado antes de comenzar el proceso de adjudicación de vacantes".

"Pese a que cambiar el calendario no es lo ideal, entendemos que no había otra opción ya que lo contrario habría perjudicado a los más de 2.000 aspirantes, bien por no haber podido participar o por haber optado a peores destinos que los que le correspondían con su puntuación correcta".

"Cuestión de vital importancia dado que este procedimiento de adjudicación de vacantes es un proceso clave para determinar su acceso a un puesto de trabajo docente en el próximo curso", indican desde STAR.

Desde el sindicato "si bien nos hubiese gustado una respuesta más ágil y con las explicaciones pertinentes por parte de la Consejería de Educación, creemos positivo este cambio considerando que era la única solución responsable a la situación provocada por los fallos en los baremos".

"Esperamos que todas las reclamaciones puedan ser revisadas y resueltas e instamos de que además de dotar de más tiempo al personal para trabajar en las subsanaciones, se dote también de más recursos, para que todas las notificaciones de incidencias realizadas telefónicamente por parte de los afectados, como las interpuestas a través de las instancias previstas en los plazos de reclamación oficiales, se puedan revisar como corresponde y darles salida antes de que los destinos sean adjudicados", finalizan.