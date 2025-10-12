'Tardes de danza' vuelve en octubre con 9 propuestas para promocionar y acercar este arte al público logroñés

Archivo - Casa de la Danza - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza proyectará, durante el mes de octubre, obras de grandes compañías para promocionar la danza y acercar este arte al público logroñés.

Las 'Tardes de danza' tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes de octubre, a las 17,00 horas, en la Casa de la Danza, ubicada en la calle San Gregorio, 10. La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa.

Con la proyección de estas obras, el Ayuntamiento de Logroño quiere promocionar e ir creando afición a la danza dentro del público logroñés y acercar este arte a todos los ciudadanos.

Se trata de obras que son muy difíciles de ver en Logroño, por tratarse de grandes compañías o grandes montajes coreográficos, de manera que tres tardes a la semana, se podrán disfrutar proyectadas en las instalaciones de la Casa de la Danza, en un formato de calidad y de forma totalmente gratuita.

La programación comienza este lunes, 13 de octubre, a las 17,00 horas, con 'Nureyev', un documental para reencontrarnos con la vida y obra de este genio innovador de la danza.