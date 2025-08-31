El Teatro Bretón acogerá el 14 de septiembre el espectáculo 'Mujeres, teatro a la carta' de La Garnacha Teatro

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón acoge el próximo 14 de septiembre, a las 20,30 horas, el espectáculo 'Mujeres, teatro a la carta' de la compañía La Garnacha Teatro, que representará esta obra en la que el público irá eligiendo el monólogo de qué personaje concreto se interpreta.

El Ayuntamiento de Logroño ha cedido el Teatro Bretón a la Asociación Cultural La Garnacha para ofrecer un espectáculo de teatro a la carta en el que será el público el que irá eligiendo cuál de los monólogos que se ofrecen se interpreta.

'Mujeres, teatro a la carta' se representará el próximo 14 de septiembre, a las 20,30 horas en el Teatro Bretón, y en ella se abordarán diferentes monólogos sobre mujeres importantes de la historia, divididos en tres bloques diferentes.

Las entradas, por un importe de 10 euros, ya están a la venta en el horario habitual de taquilla del Teatro Bretón, de 11,00 a 14,00 horas, todos los días, excepto domingos y festivos que será de 12,00 a 14,00 horas, y desde 2 horas antes del inicio de la función, los días que haya espectáculo. La venta telefónica se realizará en el 941207231 y en la web www.teatrobreton.org .