Técnicos municipales trabajan para restablecer el suministro en Avenida de la Paz tras el reventón de una tubería

Situación en la que se econtraba Avenida de la Paz tras el reventón de una tubería a primera hora de este sábado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Logroño trabajan a esta hora para restablecer el suministro de agua en Avenida de la Paz, tras el reventón de una tubería entre los número 60 y 64 de dicha calle, que comprende las intersecciones con Padre Claret y Fermín Irigaray, han señalado fuentes del Consistorio.

El reventón se ha producido antes de las 10,00 horas, anegando de agua las aceras en esa zona, acudiendo el primer lugar Policía Local. Precisamente en la misma calle, más arriba, sobre el número 82, se produjo otro reventón de tuberías.